Extremadura, al límite de energía disponible, reclama al Gobierno un plan para no frenar las inversiones

La consejera de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, ha anunciado que la región está experimentando un notable crecimiento económico, reflejado en la alta demanda de energía. En los últimos meses, se han demandado un total de 361 megavatios de la red, un indicador que, según la consejera, demuestra que Extremadura es un referente económico y un polo de atracción para nuevas industrias.

De esa cantidad, las dos grandes distribuidoras ya han concedido 356 megavatios a diversas empresas para la puesta en marcha de sus actividades. Esta adjudicación se traduce, en palabras de Morán, en más inversión, más empresa y más empleo para la comunidad. El resto de la potencia corresponde a concesiones de las 27 pequeñas distribuidoras que operan en la región.

Extremadura produce siete veces más energía de la que consume, pero su red eléctrica está casi por completo saturada

Sin embargo, este dinamismo ha puesto de manifiesto una limitación crítica. Por ello, la consejera ha insistido en la necesidad de que el Gobierno de España y el MITECO atiendan las peticiones de la Junta para ampliar la planificación eléctrica con Horizonte 2030. El objetivo es, según ha recalcado, "no limitar esa senda de crecimiento y de desarrollo industrial y económico".

Una red saturada que frena la inversión

La advertencia de la Junta se enmarca en una paradoja. Extremadura produce siete veces más energía de la que consume (31.000 GWh anuales), pero su red eléctrica está casi por completo saturada, con una capacidad copada que supera el 90 % en Badajoz y el 80 % en Cáceres. Esta infraestructura, diseñada históricamente para evacuar energía, amenaza con frenar la llegada de inversiones millonarias, como cinco grandes centros de datos que prevén una inversión de 15.000 millones de euros y miles de empleos cualificados.

El catedrático de Ordenación del Territorio, Julián Mora Aliseda, califica la situación de modelo neocolonial en el que Extremadura es un "territorio de despiece". Según el experto, "producimos casi 7 veces más de lo que consumimos, y toda nuestra energía acaba utilizando los cables de alta tensión para irse a otras comunidades que no son productoras".

Es el modelo de la sangría demográfica y del atraso económico" Julián Mora Aliseda Catedrático de Ordenación del Territorio

Para Mora Aliseda, este sistema perpetúa "el modelo de la sangría demográfica y del atraso económico", un "círculo vicioso de la pobreza" que obliga a la región a exportar su riqueza y a sus jóvenes. La brecha se agrava con la inversión de Red Eléctrica, que destinará a Extremadura solo 200 millones de euros, un 1,4% del total nacional.