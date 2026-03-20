El Gobierno central y el Ayuntamiento de Cáceres avanzan para desbloquear el proyecto industrial CC Green

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha reconocido que se están produciendo avances para impulsar el proyecto industrial CC Green en Cáceres. Esta iniciativa llega después de la reciente denuncia de la Cámara de Comercio de Cáceres y la Asociación de empresarios de Capellanías APILCA sobre la paralización del proyecto por la "falta de potencia eléctrica en la ciudad", una infraestructura clave para su desarrollo.

La madurez del proyecto, clave para la red eléctrica

Quintana ha afirmado que, aunque el proyecto tiene posibilidades de concesión, es fundamental demostrar su viabilidad para asegurar la ampliación de la red. "Necesitamos agilizar y se necesita agilizar toda la parte urbanística para demostrar la madurez del proyecto", ha subrayado. El delegado ha añadido que desde la Delegación del Gobierno se está trabajando "de la mano de CC Green" y en colaboración con el Ayuntamiento de Cáceres para cumplir los hitos necesarios que confirmen la solidez de la propuesta.

El 85% del suelo, ya adquirido

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, ha detallado los progresos en la gestión de los terrenos. Según ha explicado, el consistorio ya dispone del 85% del suelo necesario, mientras que el 15% restante se encuentra en proceso de expropiación forzosa debido a divergencias en el precio con los propietarios, aunque existe voluntad de acuerdo.

Además, Mateos ha calificado de "muy avanzado" el estado de la redacción del proyecto de urbanización. El último paso para su aprobación definitiva depende de un informe sectorial de la Demarcación de Carreteras que, según las previsiones del alcalde, podría llegar la próxima semana.