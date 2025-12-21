Dos nuevos intentos de robo en oficinas de Correos durante esta madrugada en Extremadura

La Guardia Civil investiga dos intentos de robo registrados esta madrugada en oficinas de Correos de la provincia de Cáceres.

El primero ocurrió en Malpartida de Cáceres, alrededor de las 6:45 horas, cuando se detectó un intento de forzar la puerta principal. Tras revisar el interior junto a la responsable de la oficina, los agentes confirmaron que no se había sustraído ningún objeto ni cantidad económica y que el material electoral estaba intacto.

El segundo intento se produjo en Alagón del Río. También allí se trató de forzar el acceso a la oficina postal sin éxito. Posteriormente, los autores entraron en el edificio anexo del Ayuntamiento, de donde sustrajeron una pequeña pero aún indeterminada cantidad de dinero en efectivo. Los votos por correo tampoco se vieron afectados.

Estos hechos se producen en la misma semana en la que una oficina de la provincia de Badajoz ha sufrido robos y también se han notificado otros intentos. En Fuente de Cantos, donde fue sustraída la caja fuerte con 14.000 euros y 124 votos ya emitidos, localizada después en Talavera la Real con restos de papel quemado. Los votantes afectados pudieron repetir su papeleta mediante un procedimiento extraordinario activado tras la incidencia.

La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias y Correos refuerza la seguridad en pleno proceso electoral