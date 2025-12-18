La Guardia Civil investiga cinco robos en oficinas de Correos y la desaparición de 124 votos en Extremadura

La noticia está dando la vuelta al país, agitando por completo el penúltimo día de campaña electoral en Extremadura. La Guardia Civil ha confirmado, en las últimas horas, que investiga cinco robos en oficinas de Correos y la sustracción de 124 votos de la sede de Fuente de Cantos, de la que se llevaron todo el contenido de la caja fuerte, incluidos 14.000€ en metálico.

Todo se conocía a primera hora de este jueves, cuando el secretario general del Partido Popular de Extremadura, Abel Bautista, aseguraba ante los medios de comunicación que se habían producido, durante la noche, tres robos en oficinas de Correos, llevándose de una de ellas (la de Fuente de Cantos), los votos por correo.

Bautista calificaba la situación de "extrema gravedad" y apuntaba a una estrategia "organizada" que ponía en cuestión el sistema democrático: "Nos están robando la democracia", decía. Poco después, la propia presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP a los comicios del próximo domingo, María Guardiola, se pronunciaba en esos mismos términos en sus redes sociales.

Sobre este asunto, se ha pronunciado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exigiendo explicaciones al Gobierno de "cómo ha podido pasar algo así": "Que se hayan robado votos en Correos es un hecho de extraordinaria gravedad que no admite silencio. Animo a todos los extremeños a votar masivamente este domingo en defensa de su libertad y de la democracia".

El PP exigía que se abriese una investigación y, llegado el caso, un procedimiento extraordinario para garantizar el derecho al voto de los vecinos perjudicados por esta situación. De hecho, portavoces nacionales, como Ester Muñoz, también se han pronunciado asegurando que "124 pueden dar o quitar un escaño".

la guardia civil apunta a "delincuencia común"

La Guardia Civil de la provincia de Badajoz ha confirmado que se están investigando no tres, sino cinco robos en oficinas de Correos. Los tres de los que hablaba el Partido Popular y otros dos en las oficinas de Talavera la Real y Villafranco del Guadiana. Del mismo modo, la Benemérita reconocía que, en el caso de la oficina de Fuente de Cantos, los ladrones se habían llevado todo el contenido de la caja fuerte: 124 votos y 14.000€ en metálico.

EFE Certificado voto por correo

A preguntas de la Cadena COPE, la Guardia Civil ha confirmado que, tras las primeras pesquisas, todo apunta a "delincuencia común" siendo el robo de dinero la principal motivación de los ladrones. En este sentido, añaden que, entre octubre y noviembre, se han robado en la provincia de Badajoz otras cuatro oficinas de Correos.

trabajadores reivindican la "alta seguridad" del voto por correo

El proceso que sigue Correos para gestionar el voto por correo es "absolutamente meticuloso" para asegurar que todas las papeletas se custodien y lleguen a su destino: las mesas electorales. Así lo ha explicado Luis Panduro, delegado sindical de Comunicación para el sindicato CSIF, quien ha detallado el estricto procedimiento que se aplica para que el proceso sea limpio y seguro.

El procedimiento comienza cuando el ciudadano se persona en una oficina de Correos y presenta su carné de identidad para verificar su identidad y solicitar el voto. Posteriormente, la documentación electoral se envía a su domicilio y debe ser recogida por la misma persona, ya que no se puede entregar a un autorizado, salvo en casos especiales que requieren una autorización notarial.

Video thumbnail

Una vez recibida la documentación, el elector elige su papeleta, la introduce en el sobre de votación y lo incluye junto al certificado de la circunscripción electoral en otro sobre que remitirá de vuelta. Este sobre se puede enviar desde cualquier oficina de Correos, desde donde se inicia el proceso de custodia.

custodia bajo llave

Desde las oficinas auxiliares, los votos se envían a la oficina técnica correspondiente, como la de Mérida, donde se custodian en la caja fuerte. Según Panduro, todas las oficinas técnicas de cada provincia guardan los votos de esta manera hasta el día de las elecciones, asegurando que cada uno llegue a su destino correcto, independientemente de dónde se haya solicitado.

La responsabilidad de la custodia recae en los directores de las oficinas. Panduro asegura que son "muy pulcros y y muy estrictos en el mantenimiento de del voto por correo". Además, ha subrayado que para Correos es fundamental que "las elecciones sean lo más limpias posible" y, por ello, el protocolo es inflexible.

El procedimiento dictamina que "solo lo toca el director de la oficina, se guarda en una caja fuerte y no lo vuelve a tocar nadie hasta el día de las elecciones". La custodia, ha aclarado, se realiza íntegramente en las instalaciones de Correos, sin la intervención de agentes del orden.

ENTREGA FINAL EN LA MESA ELECTORAL

Llegado el día de las elecciones, los votos se retiran de las cajas fuertes y se entregan a los carteros. Estos son los encargados de llevarlos personalmente a cada una de las mesas electorales y entregarlos en mano a los presidentes de las mesas correspondientes.

Los presidentes de mesa firman la documentación que acredita la recepción de los votos. Una vez se cierra la mesa al finalizar la jornada electoral, se sacan los sobres del voto por correo y se introducen uno a uno en la urna para su recuento junto al resto de papeletas.