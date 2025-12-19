Votan de nuevo los afectados por el robo de 124 papeletas en Badajoz

Un total de 118 de los 124 electores cuyos votos por correo fueron sustraídos en la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) ya han ejercido de nuevo su derecho al voto. Según ha informado el ente público, el resto de votantes ya ha sido contactado por el personal para que puedan volver a emitir su voto siguiendo el procedimiento establecido.

Un robo de 'delincuencia común'

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha atribuido el hecho a "la delincuencia común", ya que el objetivo no eran las papeletas. Durante el asalto, los autores se llevaron una caja fuerte que contenía 14.000 euros y los 124 votos; horas después, fue localizada forzada, sin el dinero y con los votos esparcidos a su alrededor.

La Guardia Civil mantiene la investigación abierta y ha confirmado que los votos "no eran del interés" de los delincuentes. El instituto armado tenía registradas otras cinco incidencias por intentos de robo en oficinas de correos, pero solo en el caso de Fuente de Cantos los autores lograron su objetivo.

Críticas a la 'estrategia de la sospecha'

Quintana ha lamentado que la derecha y la ultraderecha "recurran sistemáticamente a una estrategia de deslegitimación de los procesos electorales". "Es el modelo de Donald Trump, el del relato de sospecha permanente: magnificar cuestiones simples o minúsculas para dejar un halo de sospecha", ha añadido el delegado.

Respecto a la denuncia del PP sobre la falta de papeletas de su formación, Quintana ha recordado que la organización de estas elecciones corresponde a la Junta de Extremadura. En este sentido, ha informado que la Junta Electoral realizó controles y solo encontró ocho incidencias, las cuales "ya han sido resueltas".