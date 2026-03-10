Un preacuerdo para el convenio colectivo permite cancelar la huelga convocada para este miércoles y jueves en los comedores escolares

Los sindicatos LAB, CCOO y UGT han alcanzado un preacuerdo para el convenio colectivo de los comedores escolares de gestión directa en la Comunidad Autónoma Vasca. Este pacto, que llega tras meses de negociación, ha supuesto la desconvocatoria de las jornadas de huelga previstas para este miércoles y jueves.

Claves del nuevo convenio

El acuerdo recoge, según LAB, "importantes mejoras laborales, salariales y sociales". Una de las principales es la modificación de las ratios en las aulas de 3 años y en educación primaria, una mejora conversada con el Departamento de Educación.

En las aulas de tres años, se asignará una monitora cuando se superen los 20 alumnos. En primaria, la ratio se reducirá de 37 a 30 alumnos para el curso 2027-2028. Además, se ha pactado la equiparación salarial con el personal de cocina del Gobierno Vasco, con una subida del 6,5% que se aplicará como máximo en enero de 2027.

El pacto también establece un calendario de subidas salariales hasta 2028 e incluye mejoras sociales como la regulación de la limpieza de vestuarios, un protocolo sobre antigüedad y nuevos permisos. El nuevo convenio tendrá una vigencia desde 2024 hasta 2030, garantizando así la estabilidad del sector.

ELA rechaza el acuerdo

Por su parte, el sindicato ELA ha anunciado que no firma el convenio al considerar que "no cumple los mínimos exigidos" por las plantillas. Critican que el texto no garantiza la equiparación salarial en 2026, limita las subidas salariales y no incluye ninguna referencia al IPC, lo que deja a las trabajadoras sin garantías para mantener su poder adquisitivo.

ELA también ha denunciado que la modificación de ratios es parcial, dejando fuera al personal de secundaria y de office, y que no se recoge una jornada mínima en el sector para combatir la precariedad. El sindicato ha reprochado a los firmantes haber cerrado el acuerdo "pese al contexto de movilización".