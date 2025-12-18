La Guardia Civil localiza los 124 votos robados en Badajoz y Correos permitirá a los afectados volver a emitirlos

La Guardia Civil ha localizado en las inmediaciones de Fuente de Cantos (Badajoz) la caja fuerte que contenía los 124 votos por correo robados en la oficina de Correos de la localidad. Tras el hallazgo, Correos ha confirmado que organizará un dispositivo extraordinario para que los electores afectados puedan volver a emitir su voto de forma inmediata.

Denuncia del Partido Popular

La polémica se ha desatado a primera hora de la mañana, cuando Abel Bautista, secretario general del Partido Popular de Extremadura, ha denunciado el robo del voto por correo ya depositado. "Nos están robando la democracia", ha señalado Bautista, detallando que los asaltantes también entraron en las oficinas de Torremejía y Santa Amalia, aunque de allí se fueron de vacío al no haber votos. El PP ha denunciado lo que considera una estrategia organizada para robar el voto por correo.

Bautista ha criticado que "hay alguien que de manera organizada durante la noche ha entrado en las oficinas con un único objetivo: llevarse el voto". Desde el partido liderado por María Guardiola se ha detallado que los hechos fueron puestos en conocimiento de la formación por los responsables políticos de cada municipio y no se descarta que haya más oficinas afectadas.

EFE La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP a la reelección, María Guardiola

La investigación policial

Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz han corroborado que "se han producido tres robos en Fuente de Cantos, Torremejía y Santa Amalia". La investigación de la Guardia Civil sobre los robos y la versión oficial de Correos apuntan a que los ladrones sustrajeron la caja fuerte completa en Fuente de Cantos, que ha sido encontrada este jueves completamente calcinada. El dinero en efectivo había sido robado y los 124 votos emitidos se encontraban esparcidos en los alrededores, lo que sugiere que el objetivo era el dinero y no los sufragios.

Solución para los 124 electores

Ante la gravedad de los hechos, el PP ha exigido "un procedimiento extraordinario para que los vecinos afectados puedan volver a votar". Correos ha respondido afirmativamente y ha asegurado que así se blindará el viaje del voto por correo, garantizando el derecho de los 124 electores de Fuente de Cantos, Bienvenida y Calzadilla de los Barros. La empresa ya se ha puesto en contacto con los afectados y ha habilitado un dispositivo para entregar la documentación y admitir sus votos a través de los carteros.

EFE Certificado voto por correo

En el plano político, el Partido Popular ha solicitado la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; y el presidente de Correos, Pedro Saura. Este incidente se suma a otra denuncia de los populares sobre irregularidades, ya que comunicaron a la Junta Electoral que una decena de personas recibieron los sobres para votar sin la papeleta de la formación.