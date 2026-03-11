Tres fallecidos y cuatro heridos en el incendio de un edificio en Miranda de Ebro (Burgos)

Tres personas han fallecido y otras cuatro están heridas, dos de ellas menores de 7 y 11 años, en el incendio que se produjo en torno a las once menos cuarto de la pasada noche en un edificio de la calle La Fuente, en Miranda de Ebro (Burgos).

Según informa el Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, la primera llamada alertando del suceso se recibió a las 22.44 horas, indicando que en el interior de la vivienda había al menos dos personas que no podían abandonar el lugar.

Dos de las víctimas mortales fallecieron en el lugar del incendio y una tercera perdió la vida posteriormente, cuando era trasladada al hospital por los servicios sanitarios.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Miranda de Ebro, del Cuerpo Nacional de Policía, los Bomberos de Miranda de Ebro y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó dos unidades de soporte vital avanzado, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de Atención Primaria. También acudieron una UVI móvil de La Rioja y otra de Álava.

Los sanitarios atendieron en total a siete personas. Además de los tres fallecidos, cinco personas fueron trasladadas a centros hospitalarios, aunque una de ellas falleció posteriormente. Entre los heridos se encuentran un niño de 11 años y una niña de 7, trasladados en ambulancia de soporte vital básico, además de una mujer de 30 años evacuada en UVI móvil, una mujer de 58 años trasladada en ambulancia de soporte vital básico y una mujer de 23 años evacuada también en UVI móvil.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el Ayuntamiento de Miranda de Ebro ha decretado tres días de luto oficial, desde este miércoles a las 12:00 horas y hasta el próximo 14 de marzo. Además, el consistorio ha convocado un minuto de silencio este miércoles a las 12:00 horas en recuerdo de las víctimas.

[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]