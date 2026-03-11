Investigado por poner en peligro a siete ciclistas en una carretera de La Rioja: Conducía a 150 km/h en una zona de 60

La Guardia Civil en La Rioja ha abierto diligencias penales contra un joven de 21 años residente en la comunidad. Se le investiga como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa o, subsidiariamente, de un delito de conducción temeraria. Los hechos ocurrieron tras poner en grave riesgo la vida de un grupo de siete ciclistas en una carretera de la provincia.

La Guardia Civil investiga al conductor

La investigación, llevada a cabo por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), se inició después de que los siete afectados comparecieran en dependencias policiales para denunciar lo sucedido. Según su testimonio, un turismo les realizó un adelantamiento a velocidad muy elevada mientras hacía sonar el claxon de forma insistente, a pesar de que circulaban correctamente.

Uno de los ciclistas recriminó al conductor su actitud levantando un brazo, lo que provocó una reacción agresiva. El conductor frenó de forma brusca y gesticuló ostensiblemente antes de continuar la marcha.

Giro radical y pánico en la carretera

Minutos después, la situación escaló de forma dramática. Los ciclistas observaron cómo el vehículo daba la vuelta y se dirigía frontalmente hacia ellos, ocupando por completo el carril por el que circulaban. El coche se aproximó a gran velocidad, impidiendo cualquier capacidad de reacción por parte del grupo.

Ante la inminente colisión, los deportistas se vieron obligados a abandonar la calzada para ponerse a salvo en la cuneta. Tras el incidente, avisaron de inmediato a la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil para alertar del peligro.

Análisis de la Guardia Civil

Los datos aportados por las víctimas, junto con las imágenes de diferentes cámaras de seguridad, permitieron a los agentes del GIAT identificar al presunto autor de los hechos. Además, los informes técnicos han sido clave para determinar la gravedad de la maniobra. La "Diligencia de análisis y cálculo de velocidad" y el "Cálculo de distancia lateral" han revelado datos esclarecedores.

Los análisis concluyen que el turismo circulaba a una velocidad cercana a los 150 km/h, duplicando el límite de 60 km/h establecido en esa vía. El conductor dirigió el vehículo de forma intencionada hacia el grupo, pasando a menos de 50 centímetros de ellos y violando la distancia de seguridad reglamentaria de 1,5 metros.

Los investigadores consideran que el conjunto de las acciones evidencia la existencia de dolo, al menos eventual. La secuencia —adelantamiento inicial, discusión, alejamiento y retorno en sentido contrario— demuestra que el conductor actuó de forma deliberada y no por una simple imprudencia. Según los informes, "utilizó el vehículo como un instrumento potencialmente mortal" contra un colectivo especialmente vulnerable como es el de los ciclistas.

De las diligencias se desprenden indicios racionales de criminalidad, ya que el conductor "realizó actos objetivamente idóneos para causar la muerte de alguno de los ciclistas", aunque finalmente el resultado no se consumara. Todas las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial, que determinará el futuro procesal del investigado.