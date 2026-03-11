El complemento en la pensión que muchos hombres desconocen y ya pueden reclamar con carácter retroactivo

Muchos hombres pensionistas desconocen que tienen derecho a solicitar el complemento de maternidad, ahora llamado complemento para reducir la brecha de género. Este plus en la pensión puede ser reclamado por todos aquellos que accedieron a su pensión de jubilación, incapacidad o viudedad a partir del año 2016, según explica a COPE Euskadi el abogado Xabier Bilbao.

Un plus que nació por la brecha de género

Este complemento nació en 2016 con el objetivo de compensar a las mujeres por las lagunas en su carrera profesional derivadas de la maternidad. El legislador buscaba beneficiar a las personas que, por tener y cuidar de sus hijos, vieron afectadas sus futuras pensiones. Inicialmente, se concibió solo para mujeres.

Sin embargo, un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2019 cambió por completo el panorama. El tribunal sentenció que el artículo que regulaba el complemento era discriminatorio por razón de sexo, ya que

abría la puerta a que los hombres que también hubieran sacrificado parte de su carrera por el cuidado de los hijos pudieran solicitarlo. Esta decisión judicial es la que permite ahora a todos los hombres que recibieron su pensión desde 2016 reclamar este derecho.

Tramos, cuantías y atrasos

Debido a una modificación legal, existen dos tramos para calcular la cuantía. Para las pensiones concedidas entre 2016 y 2021, el complemento supone un incremento del 5% para dos hijos, un 10% para tres hijos y un 15% para cuatro o más hijos.

Para las pensiones posteriores a 2021 y hasta la actualidad, el cálculo es más directo: se abonan 36 euros mensuales por cada hijo. Esto supone un plus significativo en la pensión mensual, multiplicado por 14 pagas anuales.

Uno de los puntos más relevantes es la posibilidad de reclamar los atrasos con carácter retroactivo. A las personas a las que se les denegó en su día,

"ahora se les permite reclamar con efectos retroactivos". Esto significa que la Seguridad Social debe abonar todos los incrementos desde la fecha en que se concedió la pensión. En algunos casos, se pueden alcanzar

Cómo reclamar el complemento

Aunque la Seguridad Social puede argumentar que el plazo ha prescrito, el Tribunal Supremo estableció en 2024 que este derecho no caduca. Sin embargo, el letrado recomienda

El trámite para solicitarlo es sencillo. Solo se necesita el libro de familia y el informe de vida laboral. Un despacho especializado puede gestionar la reclamación, que en muchos casos la Seguridad Social ya está aceptando por la vía administrativa.

Si la solicitud es rechazada y se debe acudir a la vía judicial, el proceso sigue siendo simple para el cliente. Además, los tribunales suelen imponer las costas a la Seguridad Social, por lo que el procedimiento tiene un coste cero para el pensionista. La recomendación del experto es clara: