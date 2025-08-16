Buenas noticias en Cuacos de Yuste: el incendio está controlado y perimetrado

La situación del incendio declarado en el municipio ha mejorado de forma considerable en las últimas horas: el fuego se encuentra perimetrado y controlado, con una evolución favorable siempre que se mantengan las actuales condiciones meteorológicas.

La ermita y la patrona, a salvo

El Ayuntamiento ha querido aclarar que la ermita de la Soledad no ha resultado dañada y que la imagen de la patrona se encuentra segura en la Iglesia Parroquial. Además, el polígono industrial apenas ha sufrido daños.

Para garantizar el control de las llamas, dos equipos terrestres del INFOEX y uno del SEPEI permanecen de guardia en las áreas afectadas. A ellos se suma un camión cisterna facilitado por el Ayuntamiento de Madrigal de la Vera, en coordinación con Protección Civil, y a lo largo de la noche se han incorporado dos unidades más del INFOEX procedentes de Las Hurdes.

A primera hora de la mañana, se espera la intervención de medios aéreos de extinción.

Normalidad festiva y colaboración vecinal

Desde la Alcaldía se ha pedido a los vecinos no intervenir en las labores de extinción, aunque se agradece la buena voluntad de todos. Únicamente deben estar atentos a las comunicaciones oficiales del bandomóvil y de las fuerzas de seguridad por si fuera necesario desalojar o confinarse en los domicilios, algo que, por el momento, no está previsto.

Asimismo, se ha decidido mantener la programación festiva tal y como estaba prevista, salvo imprevistos que se comunicarán de inmediato.Agradecimientos y solidaridad comarcal

El alcalde de Cuacos de Yuste ha expresado su gratitud al regidor de Jarandilla de la Vera, quien ofreció el pabellón municipal y alojamiento para veinte personas, finalmente rechazado por los propios desalojados. También se ha reconocido la solidaridad del Hotel Abadía, que puso a disposición de manera gratuita dos suites para damnificados, así como la disposición del resto de concejales y de los alcaldes de localidades vecinas que se han ofrecido a ayudar.

La Guardia Civil ya ha comenzado a investigar las posibles causas del incendio tras los primeros indicios hallados en la zona.