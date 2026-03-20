opinión cope asturias
'Sporting y lo que surja', en Deportes COPE Asturias: "La gente no tendría que ir a El Molinón para que Orlegi se entere de dónde están"
El enfado en la afición con el Día del Club, el duelo directo contra Las Palmas, la camiseta retro... La opinión de los viernes, con Marcos Martín y Pedro Rivero
Fernando Justo Gómez
Asturias - Publicado el
1 min lectura11:20 min escucha
"Los familiares de las víctimas de Adamuz se sienten desprotegidos. Han contratado los servicios de un despacho de abogados especializado en exigir responsabilidad a la administración pública"
Pilar G. Muñiz
Lo último
15:30 | 20 MAR 2026 | LUZ DE CRUCE
30:01 min
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h