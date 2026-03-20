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'Sporting y lo que surja', en Deportes COPE Asturias: "La gente no tendría que ir a El Molinón para que Orlegi se entere de dónde están"

El enfado en la afición con el Día del Club, el duelo directo contra Las Palmas, la camiseta retro... La opinión de los viernes, con Marcos Martín y Pedro Rivero

Afición del Sporting, en El Molinón
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'Sporting y lo que surja', en Deportes COPE Asturias

Fernando Justo Gómez

Asturias - Publicado el

1 min lectura11:20 min escucha

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