Los Rebeldes desafía el tiempo y une a varias generaciones a ritmo de rock and roll

Hablar de Rebeldes es hablar de una de las bandas más emblemáticas del rock and roll en España. El grupo, que lleva más de cuatro décadas manteniendo viva la esencia del rockabilly con un sello propio, sigue en plena forma. Lejos de vivir de la nostalgia, la formación liderada por Carlos Segarra acaba de presentar su nuevo trabajo, el mini LP titulado “Gente Estridente”, un disco que resume su espíritu de energía y autenticidad.

Un público que se renueva

Uno de los fenómenos más sorprendentes para la propia banda es la creciente presencia de público joven en sus conciertos. Segarra ha comentado que les sorprende ver cómo canciones que no fueron éxitos masivos en su día ahora son adoptadas por una nueva generación. “De repente un chico de 16 años le encanta Los Rebeldes, han pasado 10 años y tiene 20, y las cinco primeras filas de Rebeldes son gente muy joven”, explica el cantante.

Las cinco primeras filas de Rebeldes son gente muy joven" Carlos Segarra Vocalista de Los Rebeldes

Este relevo generacional demuestra que el rock no entiende de edades, sino de actitud. Según el vocalista, este interés va más allá de su propia banda, ya que observa un resurgimiento general del aprecio por la música auténtica: “Mi hija tiene 21 años y se ha comprado en vinilo discos de Camarón de la Isla. Algo está cambiando para bien”.

Fieles a la autenticidad

Con “Gente Estridente”, Rebeldes ha optado por un formato de mini LP de seis temas, similar a los que se popularizaron en los años 80. Segarra defiende este formato en la era digital, ya que considera que “la gente tiene más paciencia para oír cinco o seis canciones que volver a poner doce o catorce”. Además, la banda ha decidido volver a editar en vinilo, un soporte que vive una segunda juventud y para el que actualmente hay lista de espera.

La filosofía de Rebeldes sigue intacta: proponer su música sin ceder a las modas. “Nosotros seguimos proponiendo nuestra música de rock and roll y convencemos a gente joven de que lo nuestro es bueno, no adaptarnos a su gusto”, afirma Segarra. En este sentido, se muestra crítico con la situación actual de la industria, donde el circuito de locales a menudo exige a las bandas noveles hacer tributos en lugar de tocar sus propias canciones.

Cita en San Vicente del Raspeig

La banda presenta mañana su nuevo material en un concierto en la sala The One, en San Vicente del Raspeig. Preparar el repertorio se ha convertido en un desafío, ya que deben combinar los nuevos temas con los grandes éxitos que el público espera. “Si yo voy a ver a los Rolling Stones, tienen que tocar ‘Satisfaction’ por mis narices”, bromea Segarra, mostrando su empatía con los fans.

Para esta cita, Rebeldes contará con la colaboración especial de Dani Nel·lo , quien participará como productor y músico invitado. La actuación, que comenzará a las 21:00 horas, promete ser una noche irrepetible donde se encontrarán varias generaciones unidas por el rock and roll.