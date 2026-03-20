AVACU exige al Gobierno que vigile la rebaja del IVA para que llegue al bolsillo de los valencianos: "Imprescindible verificar"

La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU) ha solicitado formalmente al Gobierno de España que ponga en marcha un mecanismo de control y supervisión para la anunciada rebaja del IVA en productos energéticos. La petición surge ante el anuncio de que el Ejecutivo planea aprobar este viernes una reducción del IVA al 10 % para gasolina, gasóleo, luz y gas.

Vigilancia para una rebaja efectiva

Desde AVACU insisten en que es "imprescindible verificar que la reducción fiscal se traslada íntegramente al precio final". La principal preocupación es que alguna empresa pueda aprovechar la situación para incrementar sus márgenes comerciales, desvirtuando el propósito de la medida. El objetivo final, recalcan, es que los consumidores se beneficien plenamente del alivio fiscal.

La asociación confía en que la rebaja del IVA en los carburantes del 21 % al 10 % ayude a frenar los incrementos de las últimas semanas. Ponen como ejemplo el precio del diésel, que ha pasado de 1,565 €/l hace un mes a superar los 2 euros en algunas estaciones de servicio actualmente.

Impacto en la cesta de la compra

La vigilancia no debe limitarse a los carburantes. La asociación ha instado a la Administración a reforzar el seguimiento sobre los precios de los alimentos básicos. Consideran fundamental "reaccionar con rapidez" si se detecta cualquier subida en la cesta de la compra y retomar la reducción del IVA sobre los alimentos mientras persista la escalada de precios vinculada al conflicto de Irán.

El presidente de AVACU, Fernando Móner, ha cuantificado el impacto directo en los conductores, afirmando que "llenar el depósito de un vehículo diesel hoy es de 20 a 32 euros más caro que hace 3/4 semanas". Además, advierte que, si la situación geopolítica se agrava, el sobrecoste podría superar los "50/60 euros" mensuales.

Después de los combustibles y la energía van en cascada las subidas de otros productos y servicios" Fernando Móner Presidente de AVACU

Móner ha subrayado la importancia de una vigilancia intensa por parte del Gobierno, ya que, según sus palabras, "después de los combustibles y la energía van en cascada las subidas de otros productos y servicios". Por ello, desde AVACU llaman a "exigir una drástica reducción de la presión fiscal" mientras dure el contexto actual, sugiriendo medidas como una reducción de las tarifas en el IRPF o la creación de nuevos beneficios fiscales.