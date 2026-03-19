La falta de potencia eléctrica pone en jaque el futuro del ecopolígono de Cáceres

La Asociación de Empresas del Polígono Industrial de Las Capellanías de Cáceres (APILCA) y la Cámara de Comercio de Cáceres han unido fuerzas para solicitar la ampliación de la potencia eléctrica disponible en la ciudad. Consideran esta medida como un requisito imprescindible para asegurar el desarrollo industrial del ecopolígono CC Green Cáceres.

Un proyecto estratégico en riesgo

Ambas entidades subrayan que CC Green constituye un proyecto estratégico para el futuro económico de Extremadura. Sin embargo, advierten que la actual escasez de puntos de consumo y de capacidad de red está provocando una situación de parálisis e incertidumbre en el desarrollo previsto.

La planificación del Gobierno, insuficiente

APILCA y la Cámara de Comercio recuerdan que el pasado mes de octubre el Gobierno de España anunció una nueva planificación de la red eléctrica con horizonte 2030. Esta planificación debía dar respuesta a las necesidades energéticas de proyectos industriales estratégicos, pero la capacidad eléctrica actual sigue sin ser suficiente para atender el crecimiento industrial esperado.

Por ello, ambas organizaciones instan al Ejecutivo a que acelere la ejecución de las actuaciones necesarias para dotar al ecopolígono de la potencia requerida. El objetivo es asegurar un entorno favorable para la actividad industrial y la implantación de nuevas empresas que fortalezcan el tejido empresarial extremeño.