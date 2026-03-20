La ausencia de Presupuestos Generales del Estado amenaza la Ciudad de la Justicia y el cuartel de la Guardia Civil de Cartagena

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha lamentado que la decisión de Pedro Sánchez de no tramitar los Presupuestos Generales del Estado amenaza proyectos estratégicos para la ciudad, como el nuevo cuartel de la Guardia Civil y la Ciudad de la Justicia.

Críticas a la gestión del Gobierno

La regidora ha criticado que sin unos nuevos presupuestos "es muy difícil que se puedan aprobar las partidas para los proyectos de interés general". En este sentido, ha cuestionado por qué desde el Gobierno central "aprueban solamente en consejo de ministros una partida de 10.000 euros para hacer el vallado perimetral" y no toda la partida por la vía de urgencia.

La alcaldesa acusa al Ejecutivo de poner trabas y demorar los trámites administrativos de forma deliberada. "¿Por qué retrasan los expedientes administrativos? ¿Por qué los dilatan en el tiempo? Porque al final prefieres no tener la patata caliente sobre tu tejado", ha declarado, insistiendo en que desde el consistorio se ha colaborado al máximo para facilitar los proyectos.

La financiación de los municipios, en el aire

Otro de los problemas derivados de la falta de presupuestos, según ha explicado la alcaldesa, es la ausencia de las entregas a cuenta actualizadas, lo que impide que llegue "la financiación local que necesitamos todos los ayuntamientos" para prestar los servicios básicos a los ciudadanos.

Esta situación obliga a los consistorios a hacer frente a gastos que no son de su competencia con sus propias cuentas. "Al final te piden una respuesta y tienes que gestionarlo, y lo estamos haciendo día a día con nuestros presupuestos, asumiendo incompetencias impropias", ha señalado.

Finalmente, la regidora ha exigido al Gobierno que "digan la verdad" y ha concluido que los retrasos se deben a "excusas y todo tipo de zancadillas". "El problema lo tienen ellos, y nosotros, los cartageneros, lo tenemos a raíz de que ellos no tengan presupuestos", ha sentenciado.