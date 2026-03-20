AGENDA COFRADE FIN DE SEMANA: Vía Crucis del Cristo de la Fe, Trabajo y Nazareno, traslados del Silencio, Amargura y Consuelo, presentación de los nuevos pasos de Paciencia y Estudiantes ...

viernes, 20 de marzo

18 h. Basílica de las Angustias. Vía Crucis Santísimo Cristo de la Fe. Itinerario: Carrera de la Virgen, Puente Romano, Parroquia de San José de Calasanz y de vuelta mismo itinerario a su Templo.

20H. Iglesia de San José. Traslado del Cristo de la Misericordia (Silencio). Itinerario: San José, Grifos de San José, Cuesta de San Gregorio, Plaza de San Gregrorio, Cárcel Alta, Plaza Nueva, Plaza de Santa Ana, Carrera del Darro, San Pedro y San Pablo.

19h. Convento Nuestra Señora del Carmen. Cuarta actuación del ciclo de música sacra, no litúrgica “Legado Cofrade” a cargo de la Banda Municipal de Música Ciudad de Atarfe.

20h. Parroquia del Corpus Christi. Vía Crucis con la imagen del Santísimo Cristo del Trabajo por las calles de la feligresía. Itinerario: calle Polinario, calle Navarra, calle Garellano, calle Diego de Siloé, calle Pavía, calle Santa Adela, calle Profesor López Calera (Garellano), calle Cataluña, calle Fray Hernando de Talavera, calle Navarra, calle Polinario, a su templo (21:30 h).

20 h. Casa de Hermandad de Favores. Charla formativa impartida por su Director Espiritual bajo el título: “Comprender la Eucaristía: las partes de la Santa Misa”.

20:30 h en la Parroquia Regina Mundi. Taller sobre la mantilla española impartido por Victoria Ramos y Amalia Tristán, contando con la colaboración especial de Antonio Valiente, peluquero y estilista.

20:30 h. Casa de Hermandad de los Dolores. II Tertulia “El Cíngulo”, bajo el título “El sentido del compromiso y pertenencia”. Intervienen: Calixto Martín Alonso, Diputado Mayor de Gobierno de la Hermandad de los Dolores; Vicente Gomáriz, Hermano Mayor de la Hermandad del Vía Crucis; Laura Raya Zurita, secretaria de la Hermandad de Jesús Despojado y vocal de formación de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Granada y Antonio Boraita, vocal de formación de la Hermandad de San Agustín. Moderada por Javier Sierra

Sábado, 21 de marzo

12h. Iglesia Corpus Christi. Procesión infantil Hermandad Luz y Trabajo. Itinerario: C/ Garellano, C/ Diego de Siloé, Plza Velázquez, C/ Poeta Gracián, C/ Asturias, C/ Bailén, C/ Navarra, C/ Garellano, a su templo 14:30h.

17:30 horas. Parroquia de Nuestro Salvador. ⁠Vía-Crucis de Reglas hasta la Ermita de San Miguel Alto de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima de la Estrella.

18 h. Casa de Hermandad del Rosario. Taller- convivencia de mantillas.

18 h. Iglesia de Santo Domingo. Pregón de la Juventud de la Semana Santa de Granada a cargo de Fernando Calero

18 h. Abadía del Sacromonte. Solemne traslado del Santísimo Cristo del Consuelo y María Santísima del Sacromonte hasta la Iglesia del Sagrado Corazón.

19 h. Iglesia Imperial de San Matías. Presentación de la primera fase de ejecución del paso procesional de Jesús de la Paciencia.

19 h. Auditorio Manuel de Falla. Concierto Cantar del Pueblo Andaluz. Banda Sinfónica Ciudad de Guadix

19h. Iglesia de San Juan de los Reyes. Concierto bajo el título ‘Lumen’ Trío de cañas Äglae en honor a Jesús de la Amargura.

19h. Monasterio de San Jerónimo. Vía Crucis del Señor del Descendimiento por el interior del Templo. Al término, la Coral Al-Bojaira interpretará el Stabat Mater ante los Titulares.

20h. Iglesia San Juan de los Reyes. Traslado de Jesús de la Amargura hasta su paso.

20.30 h. Basílica de San Juan de Dios. Concierto Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús del Rescate.

20.45H. Iglesia de San Matías. Bendición del paso de Nuestro Padre Jesús de la Paciencia.

21 H. Iglesia de San Matías. Concierto de la Banda de la Zubia. Organiza: Paciencia y Penas

Domingo, 22 de marzo

De 13.30 a 19.15 h. Iglesia de las Carmelitas Descalzas. Besapiés a Nuestro Padre Jesús Nazareno

12h. Iglesia de Santa María de la Alhambra. XLI Exaltación a la Virgen de la Alhambra, que este año será a cargo de Alejandro Pablo Anguis Rodríguez.

12.30 h. Ayuntamiento de Granada. XLV Edición del Pregón del Costalero de la Ciudad de Granada. A cargo de Luis Carlos Oriol Varela.

13 h. Parroquia de los Santos Justos y Pastor. Presentación y bendición del nuevo paso de Jesús de la Meditación.

De 14:00 a 20:00 horas. Iglesia de San Cristóbal. Solemne Besapiés a Nuestro Padre Jesús de la Pasión.

De 17.30 a 20.30 h. Iglesia Imperial de San Matías. Exposición del nuevo paso de Nuestro Padre Jesús de la Paciencia

19.30 horas. Iglesia de San José. Rezo del santo Vía Crucis con la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno por el interior del templo y posterior subida de la imagen a su paso penitencial.