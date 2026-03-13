El alivio y el infierno de la familia de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz): "Vivían a escasos metros de nuestro domicilio"

Los hijos de Francisca Cadenas han reconocido que han sentido "alivio" al conocer el desenlace de la desaparición de su madre, aunque se encuentran "destrozados emocionalmente". Subrayan que ahora les queda "una fase muy dura que es pasar el duelo por la muerte" de su madre, tal como ha expresado su hijo Javier Meneses, quien ha agradecido el trabajo de la UCO y el trato recibido por el pueblo de Hornachos (Badajoz).

Su hermano José Antonio ha destacado la dureza de haber vivido nueve años "sabiendo que la resolución de esta desaparición estaba apenas a escasos metros de nuestro domicilio". "¿Cómo esta familia ha convivido sabiendo que a su madre la han asesinado y que esas personas vivían a escasos metros?", ha reflexionado antes de pedir "justicia".

"Confiamos plenamente en que este caso se va a hacer justicia", ha añadido, recordando a su madre como "una persona maravillosa" a la que "le quitaron la vida de una forma muy prematura". Ha lamentado que le arrebataran "toda la vida por delante de disfrutar de unos hijos, de un marido, de unos vecinos, de un pueblo".

La corazonada que se ha hecho realidad

José Antonio ha confesado que, desde la misma noche de la desaparición, tuvo una "corazonada" sobre lo que pudo haber ocurrido. "Aquella corazonada que yo tuve se ha materializado con lo que toda la familia pensaba y en el hilo que han ido las investigaciones", ha explicado, evitando revivir los detalles de "aquella noche del 9 de mayo".

Nombre de la fotoCasa de los hermanos González, en Hornachos, donde se han encontrado los restos de Francisca Cadenas

También ha admitido que durante las últimas actuaciones policiales ha buscado "mirarlos a los ojos" a los dos detenidos. "Lo que hemos vivido ha sido demoledor. Nos ha destrozado emocionalmente y no somos la misma persona que éramos antes de ocurrir todo esto", ha sentenciado, recordando la lucha para que el caso "no quedara en el olvido".

Nos ha destrozado emocionalmente y no somos la misma persona que éramos antes de ocurrir todo esto" José Antonio Meneses

El recuerdo de una abuela

Otro de los hijos, Diego Meneses, ha querido agradecer el apoyo de los vecinos y ha afirmado que ahora podrán "descansar entre comillas". "Por lo menos mi abuela que se fue sin saber dónde estaba su hija, ahora va a saber dónde está", ha destacado con amargura.

Europa Press 12/03/2026 Los registros de la UCO en Hornachos continúan en una finca propiedad de los dos detenidos.Los registros de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continúan este jueves en una finca cercana a la localidad de Hornachos, propiedad de los dos hermanos detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas.SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA EXTREMADURA

José Antonio ha recordado que su abuela Ana, madre de Francisca, vivía con ellos cuando ocurrieron los hechos y tuvo que ser ingresada en una residencia. "Recuerdo las imágenes de mi abuela Ana el último día que fui a verla que me dijo: '''{lucha por saber qué ocurrió aquí}'''. Esa imagen la tengo grabada a fuego y es lo que me ha mantenido para luchar estos casi nueve años", ha subrayado.

No hay colaboración después de nueve años

La abogada de la familia, Verónica Guerrero, ha asegurado que se dejará "la piel para que se haga justicia". Sobre la confesión de uno de los hermanos detenidos, que ha exculpado al otro, la letrada se ha mostrado cauta a la espera de que se levante el secreto de actuaciones para poder diseñar la estrategia de acusación.

Los hermanos de Hornachos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas

Guerrero ha afirmado que si la UCO detuvo a los dos hermanos es porque existe "material suficiente como para poder sostener una buena acusación". Además, ha puesto en duda la colaboración de los detenidos: "Eso de colaborar después de nueve años con un cuerpo en una casa, permíteme la expresión, pero va a ser que no".

Aquí no hay colaboración. Aquí hay un cuerpo que ha estado oculto durante nueve años" Verónica Guerrero Abogada

La abogada ha insistido en que "hablan las pruebas" y no los letrados, y se ha mostrado partidaria de un tribunal del jurado para este caso. También ha criticado duramente la publicación de ciertas imágenes del interior de la vivienda, calificándolas de "mal gusto" y un acto para "revictimizar a una familia".

EFE Familiares de Francisca Cadenas, la mujer vecina de la localidad desaparecida en 2017, este jueves en el domicilio en Hornachos (Badajoz)

Finalmente, Javier Meneses ha enviado un mensaje a las familias de otras personas que están desaparecidas en España para que no pierdan la esperanza. "Que se puede, que se pueden resolver. El sufrimiento que llevamos es una montaña rusa emocional, una noria emocional", ha expresado.

Ha denunciado también la soledad que sienten estas familias en cuanto a apoyo psicológico. "Al final los familiares de las personas desaparecidas nos sentimos solos con respecto a ayuda emocional, tenemos que gestionar una forma de vivir que nadie la quiere", ha reivindicado.