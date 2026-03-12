La Guardia Civil confirma que los restos hallados en Hornachos son de Francisca Cadenas
Los análisis biológicos de los restos óseos encontrados en una vivienda de la localidad pacense corroboran la principal hipótesis de la investigación
Celia LafuenteAdrián García Durán
Mérida - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
La Guardia Civil ha confirmado este jueves que los restos óseos hallados en una vivienda de Hornachos (Badajoz) corresponden a Francisca Cadenas Márquez, desaparecida en la misma localidad en mayo de 2017. El hallazgo se produjo en el marco de las actuaciones que se están llevando a cabo para esclarecer su desaparición.
Confirmación biológica
Tal y como manejaba el equipo de investigación, la confirmación ha llegado mediante los análisis biológicos realizados a los restos humanos, que fueron encontrados en el día de ayer. Esta evidencia corrobora una de las principales hipótesis sobre el caso, que apuntaba a un trágico desenlace.
Investigación en curso
La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Comandancia de Badajoz. Todas las actuaciones están dirigidas por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz).
Temas relacionados
"El mundo tiene puesta la vista en el estrecho de Ormuz; tiene a los mercados energéticos al borde de un ataque de nervios"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h