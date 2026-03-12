La Guardia Civil confirma que los restos hallados en Hornachos son de Francisca Cadenas

La Guardia Civil ha confirmado este jueves que los restos óseos hallados en una vivienda de Hornachos (Badajoz) corresponden a Francisca Cadenas Márquez, desaparecida en la misma localidad en mayo de 2017. El hallazgo se produjo en el marco de las actuaciones que se están llevando a cabo para esclarecer su desaparición.

Confirmación biológica

Tal y como manejaba el equipo de investigación, la confirmación ha llegado mediante los análisis biológicos realizados a los restos humanos, que fueron encontrados en el día de ayer. Esta evidencia corrobora una de las principales hipótesis sobre el caso, que apuntaba a un trágico desenlace.

Investigación en curso

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Comandancia de Badajoz. Todas las actuaciones están dirigidas por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz).