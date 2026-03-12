COPE
Guardiola muestra su apoyo a la familia de Francisca Cadenas mientras Hornachos decreta tres días de luto

La confirmación de la identidad de los restos de la mujer desaparecida en 2017 moviliza a las autoridades locales y autonómicas

Blas Sánchez

Almendralejo - Publicado el

1 min lectura

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha trasladado todo su apoyo a la familia de Francisca Cadenas después de que se haya confirmado que los restos óseos hallados este miércoles en Hornachos pertenecen a la mujer desaparecida en 2017.

En un mensaje difundido en redes sociales, Guardiola ha expresado su deseo de que la familia "puedan al fin tener la respuesta que les permita llevar a cabo su duelo". Además, ha querido mostrar su "solidaridad con el pueblo de Hornachos" y su reconocimiento a "la profesionalidad de los agentes que están investigando el caso".

Tres días de luto oficial

Tras conocer la noticia, el alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista, ha comunicado que el ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial en la localidad como muestra de duelo y solidaridad.

