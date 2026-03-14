Herido un niño de cuatro años tras ser atropellado por un coche en Murcia

Un niño de cuatro años ha resultado herido esta tarde tras ser atropellado por un turismo en la carretera de Churra, en Murcia. El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 de la Región de Murcia ha recibido un total de 20 llamadas que alertaban del suceso a partir de las 20:28 horas.

Según los testigos que han dado el aviso, el menor circulaba en bicicleta en el momento del impacto y ha quedado inconsciente en la calzada.

Hasta el lugar se ha desplazado una Unidad Móvil de Emergencias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. El personal sanitario ha atendido al niño en el lugar del accidente y, posteriormente, lo ha trasladado al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca con un traumatismo craneoencefálico.