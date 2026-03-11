COPE
La Guardia Civil halla restos óseos en una de las viviendas registradas por la desaparición de Francisca Cadenas

Por el momento, sin identificar, según informa la Benemérita

Adrián García DuránBlas Sánchez

En el marco de las actuaciones que la Guardia Civil esta llevando a cabo tendentes al esclarecimiento de la desaparición de Francisca Cadenas, la Guardia Civil ha localizado restos óseos por el momento sin identificar, enterrados en una vivienda que se está registrando en la localidad de Hornachos (Badajoz). 

La investigación desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Badajoz, apoyados en el día de hoy por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, está siendo dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz).

