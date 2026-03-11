La Guardia Civil halla restos óseos en una de las viviendas registradas por la desaparición de Francisca Cadenas

En el marco de las actuaciones que la Guardia Civil esta llevando a cabo tendentes al esclarecimiento de la desaparición de Francisca Cadenas, la Guardia Civil ha localizado restos óseos por el momento sin identificar, enterrados en una vivienda que se está registrando en la localidad de Hornachos (Badajoz).

La búsqueda de Francisca Cadenas se centra en la casa de dos sospechosos

La investigación desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Badajoz, apoyados en el día de hoy por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, está siendo dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz).