Xenia Magraner desvela el significado del manto de la Virgen: una llamada a la paz desde el corazón de las Fallas

El diseño del manto de la Virgen de los Desamparados ha sido uno de los grandes protagonistas de las Fallas 2026. La obra, que ha cautivado a valencianos y visitantes, es una creación de la artista Xenia Magraner, quien ha explicado su significado en el programa Mediodía Cope Más Valencia, conducido por Carles Villeta. Este es el segundo año consecutivo que Magraner acapara las miradas en la Ofrenda de Flores, aunque en esta ocasión ha sido por un encargo oficial, un reto que la diseñadora, residente en Vancouver, pero natural de Sollana, ha vivido con especial emoción en su tierra.

Una llamada a la paz

El conjunto del diseño es "una llamada por la paz, es una llamada por el cese de la violencia en todas sus formas", según ha explicado la propia Xenia Magraner. El manto está cargado de simbolismo, con la corona de espinas de Cristo dibujada en la parte inferior, creando lo que la artista describe como "ese camino de sufrimiento por el que están andando esas dos figuras". Estas figuras, una madre con su hijo o hija, se dejan a la libre interpretación del espectador.

El pueblo que resiste, el pueblo que sigue adelante buscando esa paz" Xenia Magraner Diseñadora del manto de la Virgen

Xenia, con la Virgen

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Las figuras centrales "simbolizan el pueblo que resiste, el pueblo que sigue adelante buscando esa paz", ha detallado Magraner. En este sentido, la diseñadora destaca que "eso es lo bonito del arte, ¿no? Que cada uno ve representado lo que siente". La composición se completa con una paloma y lirios blancos en la parte delantera, que representan "esa paz que todos buscamos, esa esperanza que tenemos en tener un mundo mucho más tranquilo". Un mensaje que, además, ha ligado a la perfección con la temática de la falla municipal de Valencia.

Un reto emotivo y profesional

Para la artista, plasmar el dibujo en un manto floral no fue tarea fácil. "Fue todo un reto ser capaces de plasmar un dibujo en un manto, no es tan fácil como parece", ha confesado. Magraner ha relatado lo interesante que fue el proceso de creación: "Al final trabajamos con algo que que está vivo y ver cómo trabajan las líneas con cada clavel y con cada ramo fue muy, muy interesante de ver".

Este encargo es el más emotivo y uno de los más grandes que he tenido" Xenia Magraner Diseñadora del manto de la Virgen

A pesar del agotamiento y de estar "sin voz", Xenia Magraner se ha mostrado "muy contenta" y agradecida por la acogida. "Estoy recibiendo muchísimos mensajes de alegría, de apoyo, de felicitaciones, así que la verdad que no me puedo quejar", ha afirmado. La diseñadora no duda en calificar este encargo como el "más emotivo" de su carrera y "uno de los más grandes". Consciente de la repercusión de su obra, también ha destacado el papel de las redes sociales para dar visibilidad a los artistas.