gastronomía con isabel pérez
El "guachinche" de Gran Canaria que hay que visitar
El Guachinche Viña Cantera en Valsequillo ofreció uno de los almuerzos del Congreso Internacional de Gastronomía Rural "Terrae" 2026, donde se sirvieron platos del recetario tradicional canario
Redacción COPE Canarias
Canarias - Publicado el
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