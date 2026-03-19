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El "guachinche" de Gran Canaria que hay que visitar

El Guachinche Viña Cantera en Valsequillo ofreció uno de los almuerzos del Congreso Internacional de Gastronomía Rural "Terrae" 2026, donde se sirvieron platos del recetario tradicional canario

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Entrevista a Paco Afonso, propietario de Guachinche Viña Cantera

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

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