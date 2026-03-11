El impacto de la mascletà de Valencia: provoca una caída en picado en el consumo del agua

Las Fallas no solo son fuego, música y fiesta, también son agua. Durante estas fechas, el consumo en Valencia "se resiente", en palabras del Concejal del Ciclo Integral del Agua, Carlos Mundina. En una entrevista en Mediodía Cope Más Valencia, el regidor ha explicado el operativo especial puesto en marcha por el Ayuntamiento de Valencia para asegurar el abastecimiento y ha revelado datos curiosos sobre cómo cambian los hábitos de consumo en la ciudad.





Un dispositivo clave para las fiestas

El consistorio, en colaboración con el servicio de bomberos, ha realizado una revisión exhaustiva de los más de 1.880 hidrantes de la ciudad. El objetivo es garantizar que todos estén operativos para la noche de la cremà, especialmente en las fallas cercanas a edificios y monumentos. Mundina ha destacado que el agua es "un elemento invisible, pero imprescindible" para la celebración.

Además, el operativo ha incluido la conexión a la red de abastecimiento de los 113 puestos de buñuelos y las 8 carpas que lo requieren. Según el concejal, este es un trabajo previo a las fiestas que se realiza con especial atención para que las "medidas de seguridad y salubridad pública tienen estar garantizadas".

Picos del 5% y el 'efecto mascletà'

Durante las fiestas, el consumo de agua se incrementa notablemente. Mundina ha señalado que en fallas soleadas se han registrado picos de incrementos del 5 % sobre el consumo habitual, que se sitúa en unos 1.600 metros cúbicos por segundo. Este aumento se debe, principalmente, a la mayor demanda por la llegada de visitantes y turistas a la ciudad.

En el momento de la mascletà hay una caída del consumo y en la zona centro se nota muchísimo más" Carlos Mundina Concejal del Ciclo Integral del Agua

La información, recibida "al minuto" desde el centro de gestión del agua potable, revela una curiosidad. "En el momento de la mascletà hay una caída del consumo, en la zona centro se nota muchísimo muchísimo más", ha detallado Mundina. Este parón dura unos seis o siete minutos, tras los cuales la demanda de agua "vuelve a los consumos más o menos normales".

Llamada al consumo responsable

Las sequías también se combaten ahora que tenemos los embalses en los niveles más altos de los últimos 25 años" Carlos Mundina Concejal del Ciclo Integral del Agua

Finalmente, el concejal ha aprovechado para hacer un llamamiento al consumo responsable del agua. Utilizando un símil, ha explicado que, al igual que los incendios se apagan en invierno, "las sequías también se combaten ahora". A pesar de que la Cuenca Hidrográfica del Júcar presenta los mejores niveles de los últimos 25 años, ha insistido en que "si sabemos conservar el agua, tendremos, cuando vengan las los períodos de sequía, pues más agua almacenada".