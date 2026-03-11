El impacto de la mascletà de Valencia: provoca una caída en picado en el consumo del agua
Las Fallas aumentan la demanda en la ciudad hasta un 5%, pero el disparo de la pólvora causa una tregua en la red de abastecimiento: un caso que se compara con la pandemia, cuando bajaba el consumo durante los aplausos en los balcones
Valencia - Publicado el
2 min lectura4:14 min escucha
Las Fallas no solo son fuego, música y fiesta, también son agua. Durante estas fechas, el consumo en Valencia "se resiente", en palabras del Concejal del Ciclo Integral del Agua, Carlos Mundina. En una entrevista en Mediodía Cope Más Valencia, el regidor ha explicado el operativo especial puesto en marcha por el Ayuntamiento de Valencia para asegurar el abastecimiento y ha revelado datos curiosos sobre cómo cambian los hábitos de consumo en la ciudad.
Un dispositivo clave para las fiestas
El consistorio, en colaboración con el servicio de bomberos, ha realizado una revisión exhaustiva de los más de 1.880 hidrantes de la ciudad. El objetivo es garantizar que todos estén operativos para la noche de la cremà, especialmente en las fallas cercanas a edificios y monumentos. Mundina ha destacado que el agua es "un elemento invisible, pero imprescindible" para la celebración.
Además, el operativo ha incluido la conexión a la red de abastecimiento de los 113 puestos de buñuelos y las 8 carpas que lo requieren. Según el concejal, este es un trabajo previo a las fiestas que se realiza con especial atención para que las "medidas de seguridad y salubridad pública tienen estar garantizadas".
te puede interesar
Picos del 5% y el 'efecto mascletà'
Durante las fiestas, el consumo de agua se incrementa notablemente. Mundina ha señalado que en fallas soleadas se han registrado picos de incrementos del 5 % sobre el consumo habitual, que se sitúa en unos 1.600 metros cúbicos por segundo. Este aumento se debe, principalmente, a la mayor demanda por la llegada de visitantes y turistas a la ciudad.
En el momento de la mascletà hay una caída del consumo y en la zona centro se nota muchísimo más"
Concejal del Ciclo Integral del Agua
La información, recibida "al minuto" desde el centro de gestión del agua potable, revela una curiosidad. "En el momento de la mascletà hay una caída del consumo, en la zona centro se nota muchísimo muchísimo más", ha detallado Mundina. Este parón dura unos seis o siete minutos, tras los cuales la demanda de agua "vuelve a los consumos más o menos normales".
Llamada al consumo responsable
Las sequías también se combaten ahora que tenemos los embalses en los niveles más altos de los últimos 25 años"
Concejal del Ciclo Integral del Agua
Finalmente, el concejal ha aprovechado para hacer un llamamiento al consumo responsable del agua. Utilizando un símil, ha explicado que, al igual que los incendios se apagan en invierno, "las sequías también se combaten ahora". A pesar de que la Cuenca Hidrográfica del Júcar presenta los mejores niveles de los últimos 25 años, ha insistido en que "si sabemos conservar el agua, tendremos, cuando vengan las los períodos de sequía, pues más agua almacenada".
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.