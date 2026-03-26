El Cristo Yacente de Paiporta renace del barro y devuelve la esperanza a la Semana Santa tras la dana

A las puertas del Domingo de Ramos, la Semana Santa recupera una de sus imágenes más simbólicas tras la dana: el Cristo Yacente de Paiporta. La figura, que quedó prácticamente destrozada y cubierta de barro por la riada, ha sido completamente restaurada y ha vuelto a su parroquia para ser protagonista de nuevo. Así lo ha explicado Jesús Corbí, Vicario Episcopal y Párroco en Torrent, en el programa Mediodía Cope Más Valencia, donde ha analizado cómo se presenta esta Semana Santa en las zonas afectadas.

Una recuperación gradual

Jesús Corbí ha señalado que, "gracias a Dios, se va viendo cómo las cosas van volviendo poquito a poquito a la normalidad". Sin embargo, ha matizado que la recuperación total aún no ha llegado. "Este año muchas cosas no se podrán hacer porque aún hay imágenes que no se han restaurado, hay andas que faltan", ha afirmado. Por ello, la normalidad no será completa en los actos de Paiporta, Picaña o en Massanassa.

Esta situación contrasta con la del año pasado, cuando "no había ninguna posibilidad de hacer ninguna procesión". En su lugar, se realizaron viacrucis sin pasos procesionales por las zonas más afectadas, "acompañando alguna cruz", como un gesto de oración y recuerdo en medio de la devastación.

GVA El Cristo Yacente de Paiporta, restaurado

Más allá de la reconstrucción material

Sobre todo hay un trabajo de reconstrucción personal y humana" Jesús Corbí Vicario Episcopal y Párroco en Torrent

El vicario episcopal ha querido destacar que la recuperación va más allá de los elementos físicos. "Sobre todo hay un trabajo de reconstrucción personal y humana", ha subrayado, explicando que "muchas familias quedaron muy afectadas, algunas muy hundidas". En este sentido, ha puesto en valor el papel de las parroquias y de Cáritas, que han acompañado a los damnificados invirtiendo las ayudas recibidas de forma "concreta y directa a las familias y a los negocios".

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Además de la ayuda material, Corbí ha resaltado la importancia del "acompañamiento y de la escucha". Para ello, ha recordado que se pusieron en marcha centros de escucha con el propósito de "acompañar a personas que no han superado todavía aquel golpe tan duro". Un servicio que se sigue prestando desde las parroquias para quienes "necesitan todavía, pues, mucho acompañamiento y necesitan ser escuchadas".

Se respira un ambiente de esperanza y de ilusión" Jesús Corbí Vicario Episcopal y Párroco en Torrent

Pese a las dificultades, Corbí percibe un cambio significativo respecto al año anterior. "Se respira un ambiente de esperanza y de ilusión", ha asegurado. Según el párroco, las hermandades y cofradías han ido buscando medios para recuperar la normalidad y, aunque no se haya logrado al 100%, "noto un ambiente muy distinto al del año pasado". También ha valorado la ayuda de las instituciones para la restauración de imágenes y pasos.

Finalmente, Jesús Corbí ha invitado a todos a vivir la Semana Santa en su parroquia de Torrent, que ha calificado de "espectacular, multitudinaria y muy emocionante". De forma especial, ha recomendado la celebración del Domingo de Pascua, "la fiesta por excelencia de Torrent, en el Encuentro Glorioso", un momento que ha descrito como "singular dentro de todo el año".