Por qué a algunas personas no les afecta la cafeína: genética, tolerancia y funcionamiento del cerebro

El consumo de cafeína forma parte de la rutina diaria de muchas personas, especialmente a través del café. Sin embargo, no todos experimentan los mismos efectos. Mientras algunos sienten un aumento inmediato de energía, otros pueden consumir varias tazas sin notar cambios. Esta diferencia tiene una base científica relacionada con la genética, el metabolismo y el funcionamiento del cerebro.

Uno de los factores más importantes es la genética. El gen CYP1A2 determina en gran medida la velocidad con la que el hígado metaboliza la cafeína. Algunas personas cuentan con una variante que les permite descomponerla rápidamente, lo que provoca que la sustancia permanezca menos tiempo en el organismo y tenga un efecto estimulante más reducido. Estas personas son conocidas como metabolizadores rápidos.

Por el contrario, quienes metabolizan la cafeína más lentamente pueden experimentar efectos más intensos y prolongados, como nerviosismo o insomnio. Esta diferencia explica por qué una misma cantidad de café puede afectar de forma muy distinta a cada individuo.

Otro aspecto clave es la tolerancia. El consumo habitual de cafeína puede hacer que el organismo se adapte, reduciendo progresivamente su efecto. Esto ocurre porque el cuerpo aumenta el número de receptores de adenosina, la sustancia responsable de la sensación de sueño. Como consecuencia, se necesita una mayor cantidad de cafeína para obtener el mismo nivel de estimulación.

El papel de los receptores cerebrales también es fundamental. La cafeína actúa bloqueando la adenosina, evitando que el cerebro perciba el cansancio. Sin embargo, no todas las personas responden igual a este bloqueo, lo que hace que el efecto estimulante sea más o menos intenso.

En algunos casos, la respuesta puede ser incluso diferente a la esperada. En determinadas personas con perfiles neurodivergentes, la cafeína puede generar relajación o sensación de bienestar en lugar de activación. Este fenómeno demuestra que la respuesta del cerebro a la cafeína no es universal.

Otros factores como el peso corporal, la edad o el uso de ciertos medicamentos también influyen. El metabolismo cambia con el tiempo y puede verse alterado por diferentes condiciones, lo que afecta directamente a cómo se procesa la cafeína. Además, algunos fármacos pueden modificar su absorción o eliminación, intensificando o reduciendo sus efectos.

La cafeína no afecte a todas las personas de la misma manera es completamente normal y responde a múltiples factores biológicos y de estilo de vida. Comprender estas diferencias permite ajustar el consumo de forma más consciente y adaptada a cada organismo, evitando falsas expectativas sobre sus efectos.