UPL tiende la mano al PP para "evitar la parálisis" y "rebajar la tensión" en las Cortes de Castilla y León durante la próxima legislatura

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha mantenido este miércoles una primera toma de contacto con el Partido Popular para abordar el nuevo período que se abre en las Cortes. Alicia Gallego, secretaria general de la Unión del Pueblo Leonés, ha asegurado que su formación acudirá a la llamada de todos los grupos para abrir cauces de diálogo, buscando siempre aportar soluciones y rebajar la tensión política.

El objetivo: un parlamento funcional

Gallego ha explicado que en la reunión con el equipo del presidente en funciones han insistido en la necesidad de "evitar la parálisis que se produjo durante estos cuatro años". "Lo que le hemos pedido un poco es que se pongan a trabajar", ha señalado, instando a dar solución a asuntos urgentes como los incendios que afectaron a León.

La portavoz leonesista ha lamentado la carencia de trabajo legislativo en la anterior etapa, con la ausencia de leyes en materia sanitaria, de despoblación, vivienda o juventud. Por ello, ha reafirmado la voluntad de su partido de que el parlamento recupere su función.

Lejos de buscar puestos o sillones, lo que queremos es que la iniciativa legislativa funcione" Alicia Gallego Secretaria general de la Unión del Pueblo Leonés

Desde la UPL subrayan que su meta no es un intercambio de favores. "Lejos de buscar puestos o sillones, lo que queremos es que la iniciativa legislativa funcione", ha sentenciado Gallego, explicando que no han hablado de la composición de la Mesa de las Cortes ni de posibles apoyos.

Reunión pendiente con el PSOE

La UPL también ha confirmado que el PSOE les ha llamado para celebrar un encuentro, aunque la fecha no está cerrada. Gallego ha asegurado que dialogarán con ellos a pesar del enfado con el ministro Óscar Puente, cuyas declaraciones ha calificado como "una falta total de respeto hacia la UPL y los leoneses".

A pesar de la nueva aritmética parlamentaria, Gallego ha afirmado que no es momento de "elucubrar" sobre posibles apoyos, ya que su papel es el de actuar con cortesía e iniciar el diálogo parlamentario. "Tenemos que venir a solucionar los problemas de los ciudadanos", ha concluido, resumiendo la filosofía de su partido para esta legislatura.