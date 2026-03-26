El Ayuntamiento de Jaca refuerza su posicionamiento internacional con su presencia en la feria de turismo Occ’Ygène de Toulouse

El Ayuntamiento de Jaca, a través de su área de Turismo, participa este fin de semana en el Salón Occ’Ygène de Toulouse para consolidar su estrategia de promoción en mercados internacionales prioritarios. La presencia en esta importante feria, que se celebra del 27 al 29 de marzo, se enmarca en las acciones del Plan Estratégico de Turismo y se desarrollará en el stand de Turismo de Aragón, reforzando así la colaboración institucional.

Durante las tres jornadas, la directora de la Oficina de Turismo de Jaca, María José Jarne, junto a un miembro de su equipo, serán los encargados de dar a conocer los principales atractivos turísticos de la ciudad y su entorno. El objetivo es poner en valor la riqueza natural, cultural y gastronómica del territorio ante uno de los principales mercados emisores de visitantes hacia el Pirineo.

Objetivo: desestacionalizar el turismo

La concejal de Turismo, Lucía Guillén, ha destacado que esta acción responde a una estrategia clara de posicionamiento. “La presencia en ferias internacionales como Occ’Ygène responde a una estrategia clara de posicionamiento en mercados de proximidad con alto potencial. El público francés es especialmente relevante para Jaca, no solo por su cercanía geográfica, sino también porque sus periodos vacacionales no coinciden plenamente con los españoles, lo que representa una oportunidad real para avanzar en la desestacionalización turística y en la generación de actividad económica durante más meses al año”.

Contacto directo y promoción gastronómica

En el marco de esta acción, María José Jarne participará también en un encuentro profesional con agentes y prescriptores turísticos franceses, donde se presentará el destino Jaca como un enclave estratégico de turismo de montaña. Además, se llevará a cabo una acción de promoción gastronómica con la degustación de los tradicionales lacitos de Jaca.

Por su parte, la directora de la Oficina de Turismo ha señalado la importancia de estos foros para el contacto directo. “Este tipo de encuentros permiten un contacto directo con el visitante y con los profesionales del sector, facilitando la prescripción del destino. Jaca cuenta con una oferta sólida, diversa y de calidad, capaz de responder a las motivaciones del turista francés, especialmente en ámbitos como la naturaleza, el patrimonio y la experiencia gastronómica”.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Jaca continúa reforzando su proyección exterior y su posicionamiento como un destino turístico de referencia en el Pirineo. La apuesta se centra en un modelo sostenible, competitivo y alineado con las nuevas dinámicas del mercado europeo para asegurar un flujo de visitantes constante y de calidad.