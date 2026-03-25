Elche envía sus palmas blancas al Papa y a la Casa Real con un mensaje de paz

El Ayuntamiento de Elche ha presentado, como cada año, las tradicionales palmas blancas que se enviarán al Papa, la Casa Real y diversas autoridades con motivo del Domingo de Ramos. Esta tradición artesanal, que se remonta a la década de 1950, constituye uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad ilicitana.

Un símbolo con historia

El alcalde del municipio, Pablo Ruz, ha destacado que cumplen "un año más con la tradición", a la que ha definido como "ese hilo invisible que nos comunica con el pasado y nos proyecta hacia el futuro y lo hacemos con muchísimo orgullo".

Es ese hilo invisible que nos comunica con el pasado y nos proyecta hacia el futuro" Pablo Ruz Alcalde de Elche

La palma blanca es una pieza de artesanía elaborada a partir de hojas tiernas de palmera datilera. Mediante un proceso de protección de la luz, estas adquieren su característico color blanco para después ser trabajadas a mano, creando composiciones ornamentales únicas vinculadas a la celebración del Domingo de Ramos de Elche, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Las creaciones más especiales

Entre las piezas más destacadas de este año figura la destinada al Papa Francisco, que incorpora una gran cruz en su cúspide y que será exhibida en la Plaza de San Pedro durante la misa de Domingo de Ramos. También sobresale la palma de la reina Letizia, que ha sido decorada con una paloma como símbolo de paz.

La palma blanca de la reina es un mensaje de paz al mundo" Pablo Ruz Alcalde de Elche

La artesana Paqui Serrano, cuarta generación de una de las seis familias productoras de palma blanca en Elche, ha explicado que estas dos han sido las más complejas de elaborar. "Es una responsabilidad muy grande, pero estamos muy satisfechas", ha manifestado Serrano, quien ha revelado que "la palma del Papa ha sido todo un reto por el tamaño de la cruz". En total, un equipo de cuatro personas ha trabajado durante una semana en su elaboración.

Nuevos destinatarios y reconocimientos

Como novedad, este año se suman nuevos destinatarios. Entre ellos están las alcaldesas de Santa Pola y Crevillente, un gesto que el alcalde ha descrito como "un signo de fraternidad". También se enviará una palma especial a João Negrão, director de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), organismo que estudia otorgar a la palma blanca ilicitana el distintivo de indicación geográfica protegida.

Además, el Ayuntamiento de Elche envía palmas lisas de un formato más sencillo al president de la Generalitat, a los miembros del Consell, al presidente de la Diputación de Alicante y al alcalde de Jaca, ciudad hermanada con Elche.

Finalmente, el alcalde ha anunciado que la exposición de los ramos del concurso de artesanía de palma blanca se celebrará por primera vez en el salón de plenos del ayuntamiento. "Creemos que es el mejor lugar para su exposición", ha indicado Ruz, al ser un espacio más amplio y céntrico.

La muestra, que reunirá algunas de las mejores creaciones de este arte efímero, podrá visitarse este sábado en horario de mañana y tarde.