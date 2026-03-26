La Jacetania busca el talento de sus escolares para diseñar el cartel de la feria de Expoforga

La Comarca de la Jacetania ha comenzado los preparativos para la 37ª edición de la Feria Agrícola y Ganadera Expoforga, que se celebrará, como es tradición, durante el primer fin de semana de junio en Puente la Reina de Jaca. Como una de las primeras novedades, la entidad ha convocado un concurso para diseñar el cartel anunciador del evento, dirigido a los alumnos de 5º y 6º de primaria y 1º y 2º de la ESO de los centros escolares del territorio.

Esta iniciativa tiene como objetivo promover la participación de los más jóvenes en Expoforga, así como transmitir y dar a conocer los valores de un evento de gran importancia para la comarca. El plazo para presentar los trabajos comenzará el próximo 30 de marzo y finalizará de manera improrrogable el 9 de abril a las 14:00 horas.

Una cantera de artistas para el sector primario

Los trabajos presentados deberán ajustarse a la temática agrícola, ganadera, artesanal y agroalimentaria. Además, deben reflejar la importancia de la sostenibilidad, la innovación y la conservación del medio ambiente, pilares fundamentales de Expoforga 2026, representando al sector primario como pieza clave del territorio.

El concurso establece un premio de 100 euros para el escolar ganador y otra cuantía de 200 euros para el centro escolar al que pertenezca. Según las bases, ambos importes deberán ser invertidos en material escolar adquirido en negocios de la Comarca de la Jacetania, fomentando así la economía local.

Cómo participar en el concurso

Cada concursante podrá presentar una única obra, de forma individual o colectiva, a través de su centro escolar. Las propuestas se entregarán en el Registro General de la Comarca de la Jacetania, donde se proporcionará un recibo justificativo de la misma.

Las obras deben presentarse en formato vertical (A4), ya sea en soporte digital (JPG, TIFF o PDF) o como dibujo o pintura en papel. Es un requisito indispensable que los trabajos se presenten sin firma y bajo un lema, el cual se escribirá en el reverso del cartel.

Junto a la obra se adjuntará un sobre cerrado con el mismo lema en el exterior. En su interior, deben figurar los datos del autor, el centro escolar, el curso, un contacto y una autorización paterna, materna o del tutor legal, a los únicos efectos de participación y publicación de los trabajos presentados.

La técnica para la creación de las obras es libre, permitiendo dibujo, pintura o diseño digital. Sin embargo, las bases del concurso son muy claras al respecto y especifican que "está prohibido el uso de inteligencia artificial o cualquier otra herramienta que no refleje una técnica propia", una circunstancia que motivará la exclusión inmediata del trabajo.

Expoforga, una cita clave para la Jacetania

La Comarca de la Jacetania ya se encuentra inmersa en el desarrollo de la 37ª edición de Expoforga, que tras dos años regresará con muchas novedades y sorpresas. La feria no solo es un evento consolidado en el calendario comarcal, sino que también representa la mejor conmemoración posible al sector primario, un pilar fundamental para todos los jacetanos y jacetanas.