Semi Ojeleye: "Quiero seguir construyendo algo grande en Valencia"

Una nutrida representación del Valencia Basket estuvo en la mañana del jueves, día de la cuestación para recoger fondos contra el cáncer, de visita en la mesa que lidera desde hace 33 años Hortensia Herrero, la mujer de Juan Roig, ambos los grandes mecenas del club. Las lesionadas Alba Torrens y Raquel Carrera del equipo femenino. Enric Carbonell, director general, y Luis Arbalejo, director deportivo del masculino. Xavi Albert, entrenador taronja, su capitán, el valenciano Víctor Claver, y varios jugadores: Jaime Pradilla, Chris Jones, Brandon Davies y el recientemente renovado hasta 2026, Semi Ojeleye. El alero estrella ha explicado las claves para haber renovado con el club de la Fonteta a pesar de las grandes ofertas económicas que le habían llegado y también de cómo se le puede ganar el viernes, 21 horas, al Real Madrid.

| Noticia @DepCOPEValencia | ??



???? ¡SEMI OJELEYE RENUEVA!



??? @valenciabasket ha hecho un último esfuerzo mejorando las condiciones de contrato negociadas y el ala-pívot seguirá vinculado a la entidad taronja pic.twitter.com/tkyVlYHUyT — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) May 8, 2024

¿Qué le hizo decidirse para continuar en Valencia Basket, para renovar hasta 2026?

Desde que llegué a Valencia ha sido increíble, la afición ha sido increíble, he tenido un gran nexo con mis compañeros y amo esta ciudad. Después de darle muchas vueltas, me he decidido porque quiero seguir construyendo algo grande, ya que tenemos la opción de ser un gran equipo y tengo muchas ganas. No hemos acabado bien la Euroliga, pero tenemos opción de mejorar. Es cierto que el año próximo no sabemos si jugaremosEuroliga o Eurocup, obviamente quiero jugar Euroliga, pero en cualquier caso quiero estar en este equipo. Vamos a construir algo, básicamente a volver a la Euroliga y veremos a partir de ahí.

¿Cómo se le puede vencer al Real Madrid el viernes en la Fonteta?

Contra el madrid se trata de ser nosotros y disfrutar el partido. cuando disfrutamos de jugar a baloncesto en equipo, juntos, somos tan buenos como cualquier otro equipo. Tenemos que estar concentrados en defensa, mover la pelota como lo hemos hecho, y tenemos armas suficientes en los tableros, también con el apoyo de nuestra gente, ojalá podamos hacer algo especial en estos playoffs

¿Qué le parece esta iniciativa del Valencia Basket de venir a apoyar la lucha contra el cáncer?

Como club, como ciudad, siempre quieres que se apoyen causas que son más grandes que nosotros. Los resultados de la temporada, con altibajos, pero lo realmente importante son estas cuestiones, dar apoyo a la gente y ayudar a luchar contra algo que afecta tanto a nuestra sociedad.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Xavi Albert espera que su equipo supere el viernes en energía e intensidad al Real MadridCOPE

También habló el entrenador del Valencia Basket, Xavi Albert, sobre esta iniciativa liderada por Hortensia Herrero y apoyada desde el club. "La situación de Valencia Basket en cuanto a club deportivo no deja de ser una rama más de representación de lo que es nuestra sociedad. Todo lo que sea tener a personas, que tienen una implicación y una imagen en todo lo que es nuestra ciudad, como son las jugadoras y los jugadores del Valencia Basket... encantado de participar en cualquier actividad que de apoyo a un problema que es de todos", recalcó el técnico.

¿Cómo valora el partido contra el Real Madrid?

Espero un partido contra ujn equipo que se nota que se está jugando lo que se está jugando. Hablamos de un equipo que ha sido líder en las dos competiciones, poco más que decir. Jugamos contra uno o el mejor equipo del continente y en un estado de forma que hay que verles... contra Baskonia ha solventado la eliminatoria tres a cero y autoridad, esperamos su mejor versión. Nosotros a acabar de asentarnos, reforzar la tendencia que nos ha permitido ganar cuatro de los cinco partidos y estar en disposición de luchar por acabar con factor campo.

¿Dónde cree que estará la clave del encuentro contra el Madrid?

Lo fundamental es que lo que depende de nuestro estado de energía y de los esfuerzos que no requieren talento, lo ganemos. El rebote, la transición, la responsabilidad defensiva individual… el talento no tiene que marcar la diferencia ahí y eso tiene que marcar nuestra entrada en el partido.

¿Qué le parece la renovación de Semi Ojeleye?

Es un éxito que jugadores del nivel y de la implicación de Semi elijan el proyecto de Valencia, es un motivo de celebración para el club y para la masa social.

¿Le gustaría entrenarle la temporada próxima?

Esa pregunta va un poco en función de mi puesto de trabajo. Espero entrenarlo sea en la posición que sea.