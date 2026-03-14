Francisco Narla reivindica el poder del Camino de Santiago: "Lleva 1.000 años cambiando la vida de la gente"

El escritor Francisco Narla ha presentado su nueva novela, Ultreia, publicado por la editorial Istoría de Planeta, un ambicioso proyecto que da inicio a una trilogía dedicada por completo al Camino de Santiago. El autor ha explicado que su objetivo es rendir un merecido homenaje a un fenómeno que, según sus propias palabras, se merecía "una historia auténtica" que abarcase su profunda dimensión histórica y espiritual.

El título, Ultreia, hace referencia al saludo medieval que se intercambiaban los peregrinos. Narla ha expresado su deseo de que la palabra trascienda fronteras gracias a la novela: "Espero que el año que viene haya muchos chinos, japoneses, americanos, que vengan diciendo y gritando ¡Ultreia!".

Una afirmación que realiza recordando el éxito de su novela Ronin en China como un precedente que le llena de ilusión para, con este nuevo trabajo, "presumir de Galicia, de España, de nuestra historia".

Un viaje a los orígenes del poder

La trama de Ultreia se sitúa en un momento clave: el Santiago de Compostela de 1117, cuando la ruta jacobea experimenta una explosión sin precedentes. En el centro de todo se encuentra el arzobispo Diego Gelmírez, una figura llena de claroscuros que le proporcionó a Narla "el conflicto necesario" para una novela. "Gelmírez, con tantas sombras y tantos rincones oscuros, servía para situar Ultreia en un momento increíble en el que Compostela arde por los 4 costados".

Junto a él emerge otra figura histórica fundamental, la reina Urraca, definida por el escritor como "la primera reina de Europa" y una mujer "muy fuerte, muy poderosa". Su tensa relación con Gelmírez, a quien llegó a llamar "esa Jezabel, hijo de Eva, sierpe malhablada", articula gran parte de la lucha de poder que se narra en el libro.

Junto con las historias de otros dos personajes de ficción claves para esta historia y que, aunque son de aquellos que se quedan al margen de la Historia, son fundamentales para que la novela narre los momentos en los que Santiago de Compostela empezó a ser lo que es hoy en día como centro de peregrinación europeo y mundial con la construcción de su Catedral.

Narla describe cómo la Ciudad Santa se había convertido a principios en "un capón suculento", la gallina de los huevos de oro por la que luchaban la nobleza, el concejo, la reina y el propio Gelmírez. Esta pugna se desarrollaba en una Compostela que el autor visualiza "llena de andamios y de obras", en pleno florecimiento.

Europa se forjó peregrinando a Compostela Fracisco Narla Novelista y autor de Ultreia

A pesar de las luchas internas, el autor subraya que gracias a los esfuerzos de estas figuras "se construyó el eje vertebrador de Europa". Francisco Narla se ha mostrado convencido de esta idea y aunque aclara que "la frase no es mía", afirma rotundo que "Europa se forjó peregrinando, peregrinando a Compostela".

Ficción con rigor histórico

El escritor ha querido distinguir su trabajo del de un historiador, definiéndose como un "cuentacuentos". "Yo no hago ensayos de historia, intento basarme lo más que puedo", ha comentado, destacando que en una novela lo principal es "entretener" y "emocionar". Para Narla, el arte consiste en "mentir, pero que parezca verdad".

Siguiendo esta filosofía, ha admitido que exagera ciertos rasgos de sus personajes para potenciar el relato. "Mi Gemirez es malo, malísimo", ha confesado, argumentando que para "contar historias", a veces es necesario acentuar el drama, de forma similar a como se hace en el cine.

La trilogía del Camino

Este libro es solo el comienzo. La primera entrega, Ultreia, aborda "el poder y la corrupción". La segunda, Suseya, que se publicará en junio, se centrará en "el arte", con la figura del Maestro Mateo y la construcción del Pórtico de la Gloria. La saga concluirá con una tercera novela sobre "la redención" en la época más oscura del Camino.

Narla ha reconocido que este proyecto enorme le ha llevado "2 años y medio" de trabajo exclusivo, además de "toda una vida" de preparación. Tras este proceso, su visión del fenómeno jacobeo se ha ampliado.

De hecho, durante una visita a la catedral con medios de comunicación para la presentación del libro, el autor concluyó con una reflexión central: "Lo que quiero hacer que el mundo entienda, pero contándoselo, no predicando, es que el camino lleva 1000 años cambiando la vida de la gente para bien. Lo hacía hace 1000 años y lo sigue haciendo ahora".

"Y eso", concluye, "se merece un homenaje" como el que el escritor lucense ha plasmado en una trilogía que verá la luz en breve y de la que ya tenemos su primer volumen.

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