El Gobierno valenciano alerta que el precio del gasoil impide a agricultores y pescadores trabajar

El conseller de Agricultura y portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha denunciado en el programa Mediodía COPE desde Castellón los devastadores efectos que el incremento del precio del gasoil está teniendo sobre el sector primario. Barrachina ha afirmado que la situación es tan crítica que muchos agricultores "no pueden ni arrancar el tractor" y los pescadores se ven obligados a no faenar.

El que vive en el umbral de la rentabilidad ya no le compensa arrancar el tractor"

Durante su intervención en el especial con motivo de las Fiestas de la Magdalena, ha acusado directamente al Gobierno de Pedro Sánchez de beneficiarse de esta escalada. "Cada vez que sube el precio de la materia prima, como el impuesto que ponemos es progresivo, pues Sánchez hace caja", ha explicado Barrachina, quien lamenta que se haga "negocio a costa del agricultor, del ganadero y del pescador".

La flota pesquera, amarrada

El conseller ha confirmado que la inactividad en el sector pesquero "es verdad". Según ha detallado, el coste del combustible es uno de los mayores gastos que afrontan los pescadores, por lo que la subida de estos días está siendo "terrible". "Ante la duda, y como tienen muy poquitos días de pesca al año, prefieren no faenar y esperar a que el precio vuelva a bajar", ha sentenciado.

Ante la duda, y como tienen muy poquitos días de pesca al año, prefieren no faenar y esperar a que el precio vuelva a bajar" Miguel Barrachina Portavoz del Consell

Miguel Barrachina y Elena Albalat en la 'Bodegueta magdalenera' de COPE desde el hotel NH Mindoro

Como solución, Barrachina ha instado al Ejecutivo central a seguir el ejemplo de otros países europeos. "Reclamar que hagamos como Portugal, como Croacia, como el resto de países, que no hacen negocio con la guerra, y que, dado que está creciendo el precio del petróleo, pues que bajemos, que contengamos los precios", ha demandado.

Infraestructuras y políticas de familia

En Mediodía COPE también ha participado la consellera de Bienestar Social, Familia e Infancia, Elena Albalat. La consellera ha informado que su departamento está trabajando para finalizar "muchas infraestructuras" en la provincia de Castellón, consciente de "la necesidad de plazas que hay tanto de centro de día como de residencia", y ha esperado poder abrirlas "en los próximos meses".

Finalmente, Albalat ha reivindicado la importancia de la familia como una "política transversal" para el Consell. Ha destacado el apoyo a las familias numerosas y monoparentales con el objetivo de que "la familia se sienta respaldada y que aumente la natalidad", poniendo como ejemplo las Fiestas de la Magdalena como un evento para disfrutar en familia.