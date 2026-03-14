Laujar de Andarax se convierte en el epicentro de la música cofrade con su certamen de marchas

Laujar de Andarax acoge este domingo, 15 de marzo, la XVII edición de su Certamen de Marchas Procesionales ‘Villa de Laujar’. La cita, consolidada como antesala de la Semana Santa en la Alpujarra almeriense, ha sido presentada por la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Laujar de Andarax.

En la presentación, la vicepresidenta y alcaldesa de Laujar, Almudena Morales, ha subrayado que “este certamen cumple ya diecisiete años consolidándose como una cita imprescindible previa a la Semana Santa en la Alpujarra almeriense”. Morales también ha agradecido el apoyo de la Diputación y ha recordado la gran acogida del evento, que el año pasado superó las 600 personas de público.

Este certamen cumple ya diecisiete años consolidándose como una cita imprescindible previa a la Semana Santa en la Alpujarra almeriense" Almudena Morales Alcaldesa de Laujar y diputada de Cultura

Desfile y concierto en la plaza de toros

La jornada comenzará a las 11:30 horas con un tradicional desfile de las bandas participantes que partirá desde la Plaza Mayor de la Alpujarra. El recorrido culminará en la Plaza de Toros ‘Orgullo de la Alpujarra’, que será el escenario principal del concierto conjunto.

En esta edición, el certamen contará con la participación de cuatro destacadas formaciones: la Agrupación Musical Alto Andarax de Laujar, la Banda de Cornetas y Tambores Virgen de los Dolores ‘Los Cafés’ de Vélez-Rubio, la Banda de Cornetas y Tambores La Redención de Benalmádena y la Banda de Guerra de la Brigada de La Legión ‘Rey Alfonso XIII’.

Un impulso para la comarca

El certamen no solo busca celebrar la música procesional, sino también fomentar la convivencia entre bandas, impulsar la afición entre los jóvenes y promocionar el municipio como destino cultural. La concejal Vanesa Ferrer ha extendido una invitación a “todos los almerienses y visitantes a acompañarnos en esta jornada de música y tradición que cada año llena de ambiente y emoción las calles de nuestro municipio”.