La UEx enseña a sus alumnos a luchar por sus sueños para no acabar trabajando en los de otros

La Universidad de Extremadura (UEx) ha puesto en marcha una serie de iniciativas para acercar el mundo empresarial a sus aulas. Enmarcadas en el proyecto Extremadura es Futuro, impulsado por el Consejo Social de la UEx y la Fundación MAPFRE, estas actividades buscan fomentar el talento y la cultura emprendedora entre el alumnado a través del contacto directo con casos de éxito de la región.

Luchar por un sueño

El proyecto está coordinado por un viejo conocido, el ex alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UEx. Fragoso ha visitado los estudios de COPE para explicar el proyecto y ha destacado que el objetivo principal es "acercar el espíritu emprendedor al alumnado, motivándolo para que desarrollen habilidades que les permitan tomar las riendas de su futuro y trabajar para cumplir sus sueños".

Se trata de remover las conciencias de los jóvenes y que cojan las riendas de su vida. O luchan ellos por su sueño o terminarán trabajando para el sueño de otro" Francisco Javier Fragoso Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UEx

La dinámica se basa en el aprendizaje a través de testimonios, donde empresarios y emprendedores visitan las aulas para compartir sus experiencias y desmontar el mito de que desde Extremadura es imposible desarrollar proyectos competitivos. Como subraya el propio Fragoso, "se trata de remover las conciencias de los jóvenes y que cojan las riendas de su vida. O luchan ellos por su sueño o terminarán trabajando para el sueño de otro".

Referentes que inspiran

Durante las últimas semanas, el alumnado ha conocido de primera mano la trayectoria de Francisco Espárrago Carande, fundador de Señorío de Montanera e Ibercom Cooperativa. Espárrago ha explicado cómo transformó una explotación familiar en un referente nacional del sector del ibérico, superando retos como las exigencias para exportar a mercados como China o Estados Unidos.

Uex

Otra de las actividades ha sido la visita a la fábrica de Vegenat en Pueblonuevo del Guadiana, tras una intervención en el aula de su cofundadora, Dolores Serrano. Guiados por el fundador, Cayetano López Sánchez, los estudiantes de Contabilidad de Costes y Gestión han descubierto cómo la empresa ha incorporado la inteligencia artificial en sus procesos y exporta el 90% de su producción a más de 40 países.

La única forma de fracasar es no no intentarlo" Francisco Javier Fragoso Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UEx

El programa también ha contado con la participación de otros empresarios como Ismael Villalobos, fundador de La Casa de las Carcasas; Eduardo Chacón, de Conyser; o María González Espada, de Los Árboles, entre otros. El profesor Fragoso insiste en la idea de que los estudiantes deben entender que el fracaso es parte del camino: "La única forma de fracasar es no no intentarlo".

Una alianza clave para el futuro

Este programa de enseñanza por testimonios forma parte del eje 4 del proyecto Extremadura es Futuro, una iniciativa impulsada especialmente por Antonio Huertas, consejero delegado de MAPFRE y presidente del Consejo Social de la UEx. El propio Huertas es un ejemplo de extremeño de éxito al estar al frente de una de las mayores empresas del IBEX 35.

Otra actividad de proyecto

Para facilitar los encuentros, se está creando una red de "profesores aliados" en los distintos centros universitarios y una red de empresarios dispuestos a ceder "una horita al año". Con ello, según Fragoso, se busca que los alumnos adquieran habilidades blandas como la comunicación, la resiliencia o el liderazgo, demostrando que la universidad no está de espaldas a la realidad empresarial.