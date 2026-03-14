Muere un hombre atropellado en una carretera de Almería

Un hombre que caminaba por una carretera a su paso por Almería capital ha fallecido atropellado por un turismo, informa el 112 de Andalucía.

El siniestro ha tenido lugar a las 21:15 horas de hoy en la AL-3104, a la altura del kilómetro 3 en sentido Murcia. Un testigo ha llamado al 112 para informar de que un hombre que andaba por el arcén de la vía había sido atropellado.

De inmediato se ha avisado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado una UVI móvil, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras.

Los sanitarios han confirmado la muerte de un varón, del que no han trascendido más datos, en el lugar del accidente.