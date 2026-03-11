Juanfran Pérez Llorca exige medidas para las familias y empresas con ayudas directas: "Da la sensación de que ya no esperamos nada del Gobierno de España"

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha exigido al Gobierno de España la adopción de medidas urgentes para proteger a las familias y a los sectores productivos como transportistas o pescadores. Durante una entrevista en el programa 'Herrera en COPE Más Castellón' con Quique Rodríguez, en el marco de su visita a las fiestas de la Magdalena de Castellón, Pérez Llorca ha subrayado la necesidad de que el ejecutivo central dote de herramientas a las comunidades autónomas para hacer frente a la crisis.

Un Gobierno que adopte medidas

Pérez Llorca ha señalado que, ante conflictos como el de Irán o la crisis del gas que afecta a la cerámica, los ciudadanos necesitan "un gobierno y un país que proteja y que adopte medidas, y que nos cuide". El president ha lamentado la sensación de que los españoles ya no esperan nada del Gobierno central. "Da la sensación de que ya no esperamos nada del Gobierno de España", ha afirmado.

En este sentido, ha sugerido que el ejecutivo podría bajar el IRPF o implementar otras mejoras para ayudar directamente a autónomos, transportistas y pescadores, quienes sufren las consecuencias de una situación económica que no es "boyante" para las familias.

COPE Marta Barrachina, Juanfran Pérez Llorca y Begoña Carrasco, junto al director de COPE Castellón, Raúl Puchol

Rechazo a una negociación bilateral

En cuanto a la financiación autonómica, Pérez Llorca ha rechazado de plano una negociación individual con Pedro Sánchez. "A nivel individual no voy, porque no voy para que nos vuelvan a engañar", ha declarado, insistiendo en que "ir a hablar solo con Pedro Sánchez es peligro de que te engañen". Para el president, la única vía es una negociación conjunta en una mesa con todos los presidentes autonómicos.

El objetivo, según ha explicado, es alcanzar un modelo de financiación que sea "justo y equitativo para todas las comunidades autónomas", sin beneficios para ninguna región. Ha criticado duramente la propuesta actual del Gobierno, que, según ha denunciado, "deja a la Comunidad Valenciana otra vez por debajo de la media".

Fiestas, identidad y sanidad

Acompañado por la alcaldesa de Castellón, la presidenta de la diputación y otros cargos, Pérez Llorca también ha reivindicado las fiestas de Castellón como una de las "señas de identidad" de la Comunidad Valenciana. Ha destacado la capacidad de las fiestas para concentrar a una gran cantidad de gente y ha elogiado la "espectacular" calidad de las gaiatas y la potencia de las mascletàs de la ciudad.

Finalmente, el president ha reafirmado el compromiso de su gobierno con la sanidad valenciana y ha confirmado que el proyecto del nuevo complejo hospitalario de Castellón es una realidad. "Van a ponerse en marcha más de 500 millones de euros", ha asegurado, explicando que se están ultimando los detalles para la adquisición de los últimos terrenos y que las obras podrán iniciarse "en breve".