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Muere un trabajador tras quedar atrapado bajo un tractor volcado en Valencina de la Concepción

Un testigo alertó que el hombre se encontraba atrapado debajo de un tractor que había volcado sobre él en una finca del Camino de los Mariscales, en la localidad sevillana

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EP

Redacción COPE Andalucía

Andalucía - Publicado el

1 min lectura

Un hombre de 50 años ha fallecido este viernes en un accidente con el tractor con el que trabajaba en una finca del municipio sevillano de Valencina de la Concepción, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Según ha detallado la Agencia a través de una comunicación en su web oficial, consultada por Europa Press, el aviso se ha recibido por parte de un particular sobre las 19,30 horas. Así, indicaba que el hombre se encontraba atrapado debajo de un tractor que había volcado sobre él en una finca del Camino de los Mariscales.

Tras el suceso se ha dado aviso al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos de la Diputación de Sevilla, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Fuentes policiales y sanitarias han confirmado el fallecimiento del trabajador en el lugar del siniestro.

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