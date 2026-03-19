La Cremà despide las Fallas en Burriana, Benicarló, Vall d'Uixó y Almenara

Benicarló, Almenara, Vall d'Uixó y Burriana despedirán esta noche las Fallas 2016 con la tradicional Cremà. Pese a la previsión de lluvias durante la mañana, los monumentos podrán convertirse en ceniza.

Las Fallas ya encaran su jornada final, siendo pasto de las llamas esta próxima noche. Antes, Burriana celebró este miércoles la Nit del Foc a cargo de Reyes Martí, quien también es protagonista de la mascletà que se lanza esta tarde a las 14:00 horas en el día de San José que comienza con la ofrenda a la Mare de Déu de la Misericordia a las 10 y media. La cremà de las Fallas infantiles comenzará a las 8 y media de la tarde.

La Falla Plaça Chicharro es el mejor monumento de las Fallas de Burriana

La Falla de la Plaça Chicharro ha sido la triunfadora de esta edición en la categoría especial de las Fallas 2026.

BENICARLÓ

En Benicarló hay mascletá a las 13:00 horas, misa en honor a Sant Josep el jueves a las 10 y la Cremà por la noche.

La mejor falla de Benicarló es la que lleva el nombre de la localidad. Su presidenta es Marga Febrer, señalaba a COPE que el broche final será la Cremà del día de San José, un momento que la presidenta define como un "privilegio". "Es toda la emoción, todo el trabajo de todo el año de toda la gente de la falla que trabaja, así que ahí estaremos", ha concluido.

Falla Benicarló La Falla Benicarló triunfa en la localidad

Su monumento arderá tarde, como corresponde a los ganadores, poniendo el cierre a unas fiestas inolvidables. Está previsto que el fuego sea alrededor de las 2:30 horas de la madrugada ya del 20 de marzo.

VALL D´UIXÓ

La localidad de la Plana Baixa ha alcanzado una cifra récord de participación en las Fallas con 1.700 personas, lo que muestra el carácter cada vez más participativo de la fiesta.

Este auge coincide con importantes aniversarios que reafirman la tradición fallera en el municipio. Las celebraciones de este año están marcadas por el 40 aniversario de la Junta Local Fallera, un hito que evidencia la solidez de la fiesta.

Junta Fallera Vall d´Uixó Vall d´Uixó es una de las localidades de Castellón que celebra las Fallas