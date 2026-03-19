La imagen del día de Manolo Oliveros: "Un crack mundial"
Manolo Oliveros elogió la figura de Raphinha, autor de un doblete ante el Newcastle en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.
Manuel Oliveros
Barcelona - Publicado el - Actualizado
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