La Falla Plaça Chicharro se corona como la mejor falla de Burriana en 2026

Burriana ya tiene veredicto. La Falla Plaça Chicharro ha conseguido el máximo galardón de las Fallas 2026, el premio a la mejor falla de Burriana en la categoría especial. La lectura de las actas de la Junta Local Fallera ha tenido lugar en un Llar Fallero abarrotado, en un acto presidido por el Alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí; la concejala de Fallas, Paloma Boix; y las Reinas Falleras, Laura Sendra y Ana Olivas.

Tras la entrega de premios, el alcalde Jorge Monferrer Daudí ha felicitado a todas las comisiones falleras “por su esfuerzo, compromiso y por el talento de los artistas falleros, que han vuelto a llenar Burriana de arte y tradición en estas Fallas 2026”.

Un monumento para la historia

El triunfo de Plaça Chicharro no solo se celebra por el premio, sino por la monumentalidad de una falla que ha generado una enorme expectación. Tal y como se comentó en una retransmisión especial del programa Herrera en COPE desde el propio casal, muchos falleros, incluido su presidente, Adrián Cuadros, la consideran “posiblemente la falla más grande que más se ha montado en Burriana” con una altura de 16,5 metros.

La comisión también ha destacado por otras novedades, como contar por primera vez con un fallero mayor infantil, Óscar, o por su 'llibret', obra de Pedro Mileo Calpe, que recupera la figura histórica que da nombre a la plaza. Durante la citada retransmisión, el propio Óscar expresó su ilusión: “Mostraríamos muchísima ilusión a toda la falla en general y mostraríamos felices a todos, la verdad”.

Por su esfuerzo, compromiso y por el talento de los artistas falleros, que han vuelto a llenar Burriana de arte y tradición en estas Fallas 2026" Jorge Monferrer Alcalde de Burriana

Palmarés de Categoría Especial

En la máxima categoría, el segundo premio ha sido para la Falla Societat Club 53, que también ha acaparado los premios de mejor pintura, mejor acabado y mejor conjunto. La Falla Don Bosco se ha hecho con el tercer puesto, sumando también el galardón de Ingenio y Gracia. En categoría especial infantil, el podio ha estado liderado por la Falla Societat Club 53, seguida por la Falla Don Bosco y la Falla Barri València.

Ganadores en Primera y Segunda Categoría

En primera categoría, el primer premio ha sido para la Falla Societat Centre Espanya, mientras que el segundo ha recaído en Quarts de Calatrava y el tercero, en la Societat Cardenal Tarancón. En la modalidad infantil, Societat Centre Espanya ha repetido el primer puesto, seguida por la Societat de Caçadors y Barri La Mercé.

En segunda categoría, la Falla Barri La Mota ha obtenido el primer premio, el segundo ha sido para Barri La Ravalera y el tercero para la Societat de Caçadors. En infantil de esta misma categoría, la Falla Rei Jaume I se ha alzado con el oro, Barri Quarts de Calatrava con la plata y Barri L’Escorredor con el bronce.

Además de los premios por categorías, se han entregado otros reconocimientos. El premio a la actividad fallera ha sido para la Falla Barri València y el premio ‘Quino Puig’ a la mejor crítica local ha recaído en la Falla Don Bosco. El galardón al mejor “llibret” ha sido para Barri La Ravalera y los nuevos premios de la UNED a los mejores monográficos han reconocido a Barri D’Onda, Societat Centre Espanya y Don Bosco.

La concejala de Fallas y presidenta de la Junta Local Fallera, Paloma Boix, ha valorado el acto destacando que “la entrega de premios ha estado cargada de emoción y alegría, reflejando el talento y el trabajo de las comisiones y artistas falleros que año tras año hacen que Burriana reluzca como nunca”.