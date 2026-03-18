La Falla Benicarló conquista el primer premio con un homenaje a la literatura

La Falla Benicarló ha hecho historia este fin de semana al alzarse con el primer premio de las Fallas de Benicarló. La celebración es doble para la comisión, ya que este galardón coincide con el estreno en el cargo de su presidenta, Marga Febrer, quien además es la primera mujer en ocupar este puesto en una de las fallas más históricas de la localidad.

El momento de escuchar el veredicto del jurado fue vivido "muy nerviosos, pero a tope", según ha relatado la propia Febrer. "Fue muy emocionante, no nos lo esperábamos del todo", ha confesado, admitiendo que eran conscientes del gran nivel que había entre las fallas competidoras.

Un monumento a las palabras

El monumento que ha conquistado al jurado es un homenaje al mundo de las letras. "Es una falla que trata de palabras, de letras, de todo lo que envuelve el tema de la literatura", ha explicado la presidenta. El resultado, según describe, es una obra "muy vistosa" que ha cautivado a vecinos y visitantes.

Fue muy emocionante, no nos lo esperábamos del todo" Marga Febrer Presidenta Falla Benicarló

Victoria agridulce por el viento

Sin embargo, la alegría del premio se ha visto empañada por un contratiempo. El fuerte viento del fin de semana provocó la caída de una de las figuras principales del monumento. "Sí que ha tenido daños", ha confirmado Febrer, aunque ha asegurado que trabajarán para repararla: "Intentaremos poder plantarla de nuevo".

A pesar del incidente y de que la falla no se encuentra en el centro de Benicarló, la noticia del premio atrajo a una gran afluencia de público. "Hemos tenido muchas visitas", ha comentado la presidenta. Para la comisión, es "muy satisfactorio" sentir cómo "la gente viene a la falla por el primer premio y que te feliciten, se agradece".

Es muy satisfactorio sentir a la gente que viene a la falla por el primer premio y te felicita" Marga Febrer Presidenta Falla Benicarló

Recta final hasta la 'Cremà'

Ahora, la comisión encara la recta final de las fiestas con un programa lleno de "cenas, comidas y muchos actos más" hasta el próximo jueves. El objetivo es que los visitantes "puedan bajar y que estén a gusto en nuestra falla", ha invitado Ferrer.

El broche final será la Cremà del día de San José, un momento que la presidenta define como un "privilegio". "Es toda la emoción, todo el trabajo de todo el año de toda la gente de la falla que trabaja, así que ahí estaremos", ha concluido. Aunque todavía no conocen la hora exacta, esperan que su monumento arda tarde, como corresponde a los ganadores, poniendo el cierre a unas fiestas inolvidables. Está previsto que el fuego sea alrededor de las 2:30 horas de la madrugada ya del 20 de marzo.