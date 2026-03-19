Cartagena lanza una nueva ayuda municipal de 200 euros por nacimiento

El Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado las bases para las ayudas económicas de pago único destinadas al fomento de la natalidad durante el ejercicio 2026. El montante global de la partida asciende a 170.000 euros, según ha informado el Consistorio.

El objetivo de esta convocatoria es subvencionar los nacimientos, adopciones o acogimientos preadoptivos que se produzcan entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Durante el año 2025, estas ayudas beneficiaron a un total de 322 familias del municipio.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha destacado que estas subvenciones son una "pieza clave" dentro de las políticas sociales municipales y ha subrayado que en Cartagena "no solo se apoya económicamente el momento del nacimiento, sino que se acompaña a los padres en el día a día".

No solo se apoya económicamente el momento del nacimiento, sino que se acompaña a los padres en el día a día"" Noelia Arroyo Alcaldesa de Cartagena

Requisitos y cuantías de la ayuda

Estas ayudas establecen una cuantía base de 200 euros por hijo o hija, cifra que se incrementa en un 25% a partir del segundo hijo y en un 50% a partir del tercero. Además, son complementarias con otras medidas como la gratuidad en las escuelas infantiles municipales.

Para acceder a estas prestaciones, que se concederán de forma directa por orden de entrada de las solicitudes hasta agotar el crédito, los solicitantes deben cumplir varios requisitos. Entre ellos se encuentran poseer la residencia legal en el municipio y acreditar el empadronamiento en Cartagena durante, al menos, tres años ininterrumpidos, así como estar al corriente de las obligaciones tributarias.