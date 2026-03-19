El grado universitario pionero en España que abrirá las puertas de par en par al mercado laboral se impartirá en La Rioja: La raíz y el fruto

El complejo científico-tecnológico de la Universidad de La Rioja ha acogido la segunda edición del encuentro ‘one to one’, una iniciativa que busca crear un vínculo laboral directo entre estudiantes y empresas. En el evento, los alumnos han solicitado un total de 324 entrevistas con las 25 empresas participantes. Paralelamente, 18 empresas y asociaciones de la Federación de Empresas de La Rioja (FER) han mantenido reuniones con 21 grupos de investigación del campus.

Para muchos estudiantes, como Andrea, que cursa un máster en administración de empresas, esta ha sido su primera vez en un encuentro de estas características. La experiencia, según cuenta, ha resultado muy positiva. "Es la primera vez que participo en este tipo de encuentros y me parece una oportunidad para poder conocer a las empresas y que nos conozcan", ha señalado la joven, destacando el valor de este contacto directo.

Andrea considera que estos foros son fundamentales y los describe como "el puente perfecto para salir al mercado laboral". En su opinión, más allá de la posibilidad de conseguir unas prácticas o un empleo, permiten "aprender y comunicarnos mejor, y poder entender qué es lo que realmente buscan las empresas hoy en día". Su objetivo es encontrar un lugar donde seguir creciendo profesionalmente y participar en proyectos reales.

COPE Pasillos de la Universidad de La Rioja

Novedades para el curso 2026-2027

De cara al próximo curso 2026-2027, la Universidad de La Rioja ofrecerá un total de 1.070 plazas, lo que supone un incremento de 25 con respecto al año académico actual. Este aumento se debe a la implantación de una nueva y pionera titulación en España: el Grado en Tecnología del Lenguaje. Este programa está diseñado para formar a profesionales en un campo que combina las humanidades con la ingeniería, centrándose en cómo las máquinas procesan, entienden y generan el lenguaje humano.

En la cuna del castellano encontramos la raíz de este grado universitario y ahora también encontraremos el fruto de su futuro, una titulación universitaria que vincule a nuestra lengua con la IA. Se trata de hacer compatible su mimo con su evolución.

Estamos seguros de que la demanda de las plazas en el nuevo grado va a ser a nivel de toda España" María Ángeles Martínez Calvo Vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la UR

María Ángeles Martínez Calvo, vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la UR, ha explicado en COPE Rioja que este nuevo grado supone "un avance importante" para la universidad, ya que es la primera titulación de grado que se implanta en 25 años. La vicerrectora ha mostrado su confianza en el éxito de la nueva oferta: "Estamos seguros de que la demanda de las plazas va a ser a nivel de toda España". Además, ha confirmado que se sigue trabajando para que el grado de Medicina sea una realidad en el futuro.

Grados más demandados y empleabilidad

Según la vicerrectora, las titulaciones relacionadas con las Ciencias de la Salud y la Educación continúan siendo las más demandadas, seguidas de cerca por Informática, Matemáticas y Derecho. No obstante, ha destacado que prácticamente todos los grados cubren sus plazas. Este hecho se alinea con el alto índice de empleabilidad de la institución, que se posiciona como "la segunda universidad pública española en mejor grado laboral" para sus egresados, un dato que también fue mencionado por el presidente del Gobierno de La Rioja durante la inauguración del evento.

No hay que pensar en la nota de corte, que los alumnos se centren en trabajar, en conseguir buenos resultados y con lo que tengan, pues intentar ya acceder a lo que realmente les apasione" María Ángeles Martínez Calvo Vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la UR

Al ser preguntada por las notas de corte, Martínez Calvo ha aconsejado a los futuros universitarios no dejarse intimidar por ellas, ya que dependen de la demanda de cada año y pueden variar. "Yo es que nunca les diría que piensen en nota de corte, piensen en trabajar, en conseguir buenos resultados y con lo que tengan, pues intentar acceder a lo que realmente les apasione para dedicarse el resto de su vida", ha afirmado. Para la vicerrectora, la clave es "trabajar en algo que te guste".

EL GRADO DE MEDICINA, EN UN HORIZONTE CERCANO

Representantes de la Universidad y del Gobierno de La Rioja han visitado este jueves las instalaciones en las que se imparte el Grado en Medicina de la Universidad Pública de Navarra.

La Universidad de La Rioja está trabajando desde hace meses en la implantación del Grado en Medicina y se ha marcado como objetivo impartir estas enseñanzas a partir del próximo curso 2026-27.

CENTRO DE SIMULACIÓN Y LA NUEVA ALA DE LA FACULTAD

La visita se ha iniciado con un recorrido explicativo por el centro de simulación, un espacio docente especialmente diseñado para el desarrollo de actividades de aprendizaje basadas en simulación y de entrenamiento de habilidades clínicas.

En sus instalaciones el estudiantado de grado y posgrado de Ciencias de la Salud puede enfrentarse a situaciones que simulan las condiciones reales y que les permite avanzar en la adquisición de competencias en un entorno controlado y seguro, ha informado la UPNA.

En la actualidad, el centro de simulación está integrado por once espacios docentes, que permiten un uso polivalente. Tres de ellos disponen de sistema audiovisual para el desarrollo de escenarios clínicos en diferentes contextos (habitación hospitalaria, box de urgencias/cuidados críticos, consulta o domicilio).

El encuentro, que se ha prolongado durante cerca de tres horas, ha concluido con una visita a la nueva ala de la Facultad de Ciencias de la Salud, inaugurada el pasado mes de febrero y que cuenta con una superficie superior a los 13.000 metros cuadrados distribuidas en cuatro alturas.

Precisamente, será en la cuarta planta de este nuevo edificio donde en los próximos meses se iniciará la construcción del nuevo centro de simulación clínica de la UPNA.