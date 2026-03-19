El rey Felipe VI preside en Salamanca el doctorado honoris causa de Sergio Mattarella quien clama por los valores de Europa

Su Majestad el Rey Felipe VI ha presidido este martes el solemne acto de investidura como doctor honoris causa de la Universidad de Salamanca (USAL) al presidente de la República italiana, Sergio Mattarella. La sesión se ha desarrollado en el Paraninfo de la institución académica conforme al antiguo ceremonial en latín.

En su discurso, el presidente italiano ha recordado la "relación profunda" que une a España e Italia, la cual "ha incidido, más allá de la relación entre los Estados, en las sociedades de nuestros pueblos". Según Mattarella, en ellas "las dimensiones políticas, culturales, religiosas e intelectuales se han constantemente entrelazado e influenciado mutuamente".

Defensa de los valores europeos

Sergio Mattarella Honoris causa por la USAL

Mattarella ha dedicado una parte importante de su intervención a defender los valores europeos en el complejo contexto actual. Ha alertado sobre la "abierta violación de la Carta de las Naciones Unidas", el desmantelamiento del control de armamentos y la "deslegitimación de las Cortes", fenómenos que califica de "descorazonadores".

Lo que deriva es un vacío, una arbitraria tierra de nadie, ámbito para injustificadas incursiones" Sergio Mattarella Presidente de la República italiana

Para el presidente, estas acciones generan "un vacío, una arbitraria tierra de nadie, ámbito para injustificadas incursiones", un proceso que, ha asegurado, "acaba cargando fuertemente a los países y a los pueblos más pobres y más desafortunados".

Un liderazgo para Europa

Sergio Mattarella Honoris causa por la USAL

El rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, ha afirmado que la incorporación de Mattarella al Claustro de Doctores es un acto que se sitúa en "el corazón mismo de la tradición intelectual europea". Corchado ha recordado la herencia de la Escuela de Salamanca, que este año conmemora su quinto centenario, como una "conciencia europea antes de que Europa existiera como proyecto político".

Corchado ha elogiado el liderazgo del presidente italiano, "caracterizado por la serenidad institucional y por la defensa constante de los valores constitucionales". En este sentido, ha enfatizado que Mattarella ha recordado que "la cooperación entre naciones constituye una responsabilidad moral y que la fuerza del derecho debe prevalecer siempre sobre el derecho de la fuerza".

La cooperación entre naciones constituye una responsabilidad moral y que la fuerza del derecho debe prevalecer siempre sobre el derecho de la fuerza" Sergio Mattarella Presidente de la República italiana

Por su parte, el catedrático emérito Vicente González, padrino del doctorando, ha ensalzado de Mattarella su "política anclada en la ética y en la razón" y ha destacado que "representa una rara combinación de firmeza, serenidad y decencia" en tiempos de fragilidad democrática.

Al acto han asistido cerca de 180 doctores y numerosas autoridades, entre ellas, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; el embajador de Italia en España, Miguel Fernández-Palacios; y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.

UN CAFE EN LA PLAZA

JESÚS FORMIGO/ICAL Nombramiento de Doctor Honoris causa a Sergio Mattarella por la Universidad de Salamanca

Entre aplausos y muestras de cariño, su majestad el Rey Felipe VI ha sido recibido en Salamanca por cientos de personas. El monarca ha paseado por las calles del centro histórico. Ha parado a tomar un café en una terraza de la plaza mayor y ha saludado a los ciudadanos que lanzaban vítores al monarca, junto al presidente de la república de Italia, Sergio Matarella.