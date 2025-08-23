Castellón de la Plana reparte 1,8 millones a entidades y asociaciones sociales

El área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Castellón de la Plana la dirige Maica Hurtado

El Ayuntamiento de Castellón, a través de la concejalía de Bienestar Social que dirige la edil Maica Hurtado, ha concedido a lo largo de 2025 un total de 1.857.938€ en ayudas a 35 entidades y asociaciones del Tercer Sector de la ciudad.

Hurtado ha destacado que las subvenciones se han tramitado en el primer semestre del año, “así nos comprometimos con los castellonenses y así lo hemos cumplido”, poniendo en valor que gracias a la celeridad para abonar los correspondientes importes, ha permitido que los organismos sin ánimo de lucro de la ciudad dispongan de la liquidez necesaria para poder desarrollar sus proyectos y la labor asistencial.

En este sentido la edil ha declarado que “este gobierno considera prioritario que las entidades y organizaciones del tercer sector cuenten en tiempo y forma con las subvenciones para la puesta en marcha de sus diferentes proyectos, porque llevan a cabo una labor esencial para mejorar la calidad de vida de los castellonenses”.

Novedades en las ayudas otorgadas

Respecto a las ayudas otorgadas, la edil ha informado de novedades respecto 2024 como es el incremento en 3.000€ de la cuantía de la subvención a la Asociación Gitana, así como también el aumento en 10.000€ a la ayuda al Banco de Alimentos.

Por otra parte ha avanzado que se está trabajando en un nuevo convenio que suscribirá el Ayuntamiento de Castellón con la Asociación y Fundación Síndrome de Down Castellón para la puesta en marcha de una escoleta de verano.

Ayudas concedidas en 2025

Son beneficiarios de las ayudas la Fundación Fad Juventud con una subvención de 15.390€ para la puesta en marcha del programa de prevención en conductas adictivas. Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón con 600.000€ para el programa de transeúntes y personas sin hogar.

La Asociación Familiares Derechos Enfermos Mentales (AFDEM) 15.000€, Asociación Banco de Alimentos de Castellón 50.000€, PATIM 12.000€, Fundación Alzheimer Salome Moliner 25.000, Fundación Aspropace de la Comunitat Valenciana 11.000€.

La Asociación de Padres de Personas con Autismo de Castellón (APNAC) con 81.370€ para la ejecución de los programas de "Respiro Familiar" y de "Ocio y tiempo libre con personas autistas y del mantenimiento de Residencia y Centro de día".

La Asociación Española contra el Cáncer 20.000€ para el proyecto integral de atención a pacientes oncológicos.

La Asociación familias y personas sordas de la provincia de Castellón (ASPAS) 12.000€ para el proyecto de rehabilitación logopédica y apoyo escolar especifico a niños y niñas con discapacidad auditiva.

La Asociación de personas sordociegas de la Comunidad Valenciana (ASOCIDE CV) 15.000€, Fundación obra Merceria de Castellón 60.000€, Parroquia de San Pedro Apóstol del Grao de Castellón (Secretariado del Apostolado del Mar) 35.000€ para el proyecto “Stella Maris".

La Asociación para la lucha contra enfermedades del riñón Castalia (ALCER CASTALIA) 20.000€ para el convenio para la ejecución del proyecto del día nacional del donante de órganos y atención integral a personas con enfermedad renal.

La Federación Provincial de personas con discapacidad física y orgánica (COCEMFE-CASTELLON) 74.800€, Asociación de Esclerosis múltiple de Castelló 40.000€, Fundacion Salud y Comunidad 32.800€ proyecto “Centro acogida Nits al Caliu”, Congregación Hermanitas de los Ancianos Desamparados 40.000€ proyecto Casa Asilo “Hogar Virgen Lidón”.

Asociación TEA CAST 15.000€, Asociación de convivencia Parque Lidón 15.000, Coordinadora Valenciana de ONGDs 15.000, Medicus Mundi Mediterrania MMMED 22.500€, Asociación personas sordas “Virgen de Lidón” de Castellón-APESOCAS 10.000€, Cruz Roja Española 75.000€ para el proyecto de Itinerarios de inclusión social.

Funndación Acción contra el Hambre 71.000€, Cáritas Interparroquial de Castellón 183.103,66€ para el proyecto de formación de personas con dificultades para la inserción social (Aulas de Formación Familiar).

ILEWASI (Centro investigacion, defensa y por los derechos niños ,niñas y adolescentes.) 28.475,32€, Fundación iniciativa Social en Educación y Familia 29.100€, Asociación para la atención de las necesidades de familias y menores de la Comunidad Valenciana (ANEFAM) 18.000€, Universitat Jaume I 12.100€, Fundación Secretariado Gitano 45.500€ proyecto Centre d´Esplai “Racó Magic” en el Grupo San Lorenzo, Asociación China de Castellón 10.000€, Fundación “PUNJAB” 71.800€, Asociación Gitana de Castellón 50.500€, Fundación Secretariado Gitano 26.500€.