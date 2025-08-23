El debut para olvidar del nuevo portero de Guardiola en el Etihad: Grave error en un gol y expulsión perdonada

El Manchester City de Guardiola ha realizado varios cambios este verano después de una temporada para el olvido. El equipo se deshizo con la lesión de Rodri y acabó sufriendo para meterse en la Champions League. Para dar la vuelta a la situación se ha firmado a Ait Nouri, Cherki, Reinjders y Trafford. Precisamente este último ha sido el gran protagonista del encuentro de este sábado ante el Tottenham

El canterano, por el que han pagado 31'20 millones, tuvo un debut para olvidar en el Etihad Stadium. Fue el principal protagonista de la derrota por 0-2 de su equipo con un error grotesco en el segundo gol de los Spurs y encima se le perdonó la expulsión tras una salida a destiempo en la que se llevó por delante a Kudus después de que este hubiera tocado el balón.

Amazon Trafford derriba fuera del área a Kudus en una jugada en la que debió ser expulsado.

Peor le fue en el 0-2. Una jugada en la que Trafford intentó sacar el balón desde su portería y le dio un pase muy comprometido a Nico González al que le acabaron robando la pelota. Joao Palhinha culminó el desastre con un disparo cruzado que supuso el segundo tanto del Tottenham. Guardiola, que no sabía dónde meterse, arranca la temporada con una derrota ante un rival directo.