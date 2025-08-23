Márquez consigue la pole más importante del año el día del gran desastre de Bagnaia

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) ha logrado su octava 'pole position' de la temporada al ser el más rápido en la clasificación oficial del Gran Premio de Hungría de MotoGP en el circuito de Balaton Park. Márquez, con un tiempo de 1:36.518, estableció un nuevo récord en el circuito húngaro y consiguió su pole 74 en MotoGP y la 102 desde que disputa el campeonato del mundo de motociclismo.

Todo estaba a punto para la disputa de las dos clasificaciones, en la primera de las cuales se iban a encontrar grandes nombres ilustres. El dos veces campeón del mundo 'Pecco' Bagnaia, el campeón del mundo en título Jorge Martín (Aprilia RS-GP), su compañero de equipo Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) o el también italiano Fabio di Giannantonio con la tercera Ducati Desmosedici GP25 oficial de fábrica tenían el reto de lograr el pase a la segunda clasificación.

Bagnaia se tuvo que conformar con la quinta plaza, lo que le hará salir decimoquinto, quinta línea de la formación de salida, que con la sanción de tres posiciones a Miller le permite ganar un puesto, mientras que Martín acabó séptimo, decimoséptima posición en la formación de salida, aunque también gana un puesto por la penalización a Miller y saldrá desde la sexta línea de salida.

No comenzó bien la segunda clasificación para Pedro Acosta, que se fue por los suelos en la curva ocho dejando muy dañada su KTM RC 16 cuya rueda delantera rebotó de manera espectacular en ese punto, lo que le obligó a ir corriendo a su taller para intentar salir con la segunda moto. Mientras Acosta, el más rápido del primer día, corría hacia su taller, Marc Márquez atravesó la línea de meta con un tiempo de 1:36.822 que le situaba al frente de la tabla de tiempos.

Marc Márquez se apercibió de que le esperaban Pol Espargaró (KTM RC 16) y Enea Bastianini para coger su rueda, pero el líder del mundial se paró en seco para intentar que salieran por delante de él, pero ambos le esperaron en pista. Marc Márquez se pasó de frenada en ese nuevo intento, pero aún con tiempo de volver a intentarlo antes de ver la bandera de cuadros. Fue marcando parciales de vuelta rápida en los dos primeros, en el tercero se quedó a 29 milésimas y en el cuarto volvió a marcar vuelta rápida y nuevo récord al rodar en 1:36.518.

Con Marc Márquez en la primera línea, junto a él acabaron Marco Bezzecchi, que venía desde la primera clasificación, como también Fabio di Giannantonio en el tercer puesto. La segunda línea la ocuparán Enea Bastianini, Franco Morbidelli y Fabio Quartararo, con Pedro Acosta, Fermín Aldeguer y Luca Marini en la tercera, y Joan Mir, Alex Márquez y Pol Espargaró en la cuarta, si bien Alex Márquez tendrá que ceder tres posiciones por sanción y saldrá decimocuarto en el gran premio.