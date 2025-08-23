Quartararo la monta en la salida y regala la 12+1 a Márquez

Marc Márquez logró su séptima victoria consecutiva al sprint, la número 13 del año, haciendo buena la pole conseguida en Balaton Park y gracias a la involuntaria ayuda del francés Fabio Quartararo que se llevó puesto en la salida a Bastianini y permitió al español abrir un hueco que ya no perdió en el resto de la prueba.

El francés se coló en la primera curva y estuvo cerca de montar una carnicería. Su ímpetu mandó al suelo al italiano, pero pudieron ser muchos más pilotos, entre ellos un Marc Márquez al que acompañaron en el podio otros dos pilotos transalpinos: Fabio Di Gianntonio y Franco Morbidelli. El español cuenta los días para conquistar su séptimo Mundial de MotoGP.